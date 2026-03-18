Firma konsultanta dobijala poslove.

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović poništio je ugovor i dvije odluke ukupne vrijednosti nešto više od 200 hiljada eura koje je Opština zaključila ili prvorangirala podgoričku firmu “Its Engineering”, nakon saznanja da je osnivač i direktor firme Dalibor Milošević, koji je angažovan kao savjetnik po ugovoru o djelu u Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove, koji je raspisivao te tendere.

To je “Vijestima” potvrdio Jovanović.

On je kratko kazao da je u toku ispitivanje cijelog slučaja, da je sa funkcije v. d. sekretarke za komunalno-stambene poslove razriješena Desanka Vlačić, te da on nije bio upoznat niti je potpisao ugovor o djelu sa Miloševićem.

Iako se na pod lupom Jovanovića našao Sekretarijat za komunalno stambene poslove, u kome od avgusta prošle godine Milošević radi kao konsultant, o čemu prvi čovjek nije dao saglasnost, istražuje se i rad Službe za javna nabavke Opštine, odnosno Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, koja je u sva tri slučaja, uprkos sumnji u konflikt interesa, prvorangirala Miloševićevu firmu ili konzorcijume u kojoj je ona, te predložila Jovanoviću da zaključi ugovore, što je on učinio u jednom slučaju, dok je za dva tendera donijeta odluka da se ugovori potpišu.

“Vijesti” su imale uvid u kompletnu dokumentaciju, koju je redakciji dostavio zviždač iz Opštine Budva, a koja potvrđuje da je prvi ugovor o djelu sa Miloševićem, diplomiranim inženjerom saobraćaja, zaključen 13. avgusta prošle godine. Da je Milošević prije zaključenja ugovora počeo da radi u Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, potvrđuje sam ugovor.

“Davalac usluga (Dalibor Milošević) se obavezuje da poslove obavlja počev od 1. avgusta do 31. decembra 2025”, piše u ugovoru.

Kako se navodi u ugovoru koji potpisuje Vlačić, Milošević je bio angažovan da pruža stručne konsultacije iz oblasti saobraćaja koje se odnose na primjenu važeće regulative, organizaciju i unapređenje javnog gradskog i prigradskog prevoza, kao i organizaciju i unapređenje auto taksi prevoza.

Samo dvadesetak dana nakon što je zaključio ugovor o djelu i počeo da radi u Sekretarijatu, Milošević je, kako stoji u registru privrednih subjekata Poreske uprave, 8. septembra prošle godine osnovao firmu “Its Engineering”, sa kojom u mjesecima koji predstoje učestvuje na tenderima koje priprema Sekretarijat.

Nakon isteka prvog ugovora o djelu, kako piše u dokumentu u koji su “Vijesti” imale uvid, Sekretarijat angažuje Miloševića od 1. januara do 30. juna ove godine novim ugovorom o djelu koji potpisuje v. d. sekretarka Vlačić.

U međuvremenu, Miloševićeva firma biva prvorangirana na tenderu, koji je Opština raspisala 1. decembra prošle godine za nabavku radarskih znakova sa brojevima. Ugovorom koji 30. decembra prošle godine potpisuje u ime Opštine predsjednik Nikola Jovanović, a ispred “ITS Engineering” Dalibor Milošević, lokalna uprava se obavezala da za tu javnu nabavku sa uračunatim PDV-om isplati podgoričkoj kompaniji 28.604,4 eura.

Kako piše u ugovoru, rok isporuke robe je 45 dana od dana zaključenja ugovora. Jovanović je ugovor poništio prošle sedmice.

Sekretarijat koncipira novu javnu nabavku, pa Opština 2. decembra prošle godine raspisuje tender za nabavku matičnih led displeja sa portalima i opremom za montiranje, za šta iz gradske kase sa uračunatim PDV-om opredjeljuje 121 hiljadu eura.

Na predlog opštinske Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Jovanović, kako piše u dokumentu, donosi odluku kojom zajedničku ponudu “ITS Engineering” i Društva za elektroniku promet i usluge “DMV industrijski kontrolni sistemi” DOO Niš proglašava najpovoljnijom i prvorangiranom.

Ugovor nije zaključen, a Jovanović je, kako je kazao, odluku stavio van snage.

Miloševićeva kompanija dostavila je ponudu i za javnu nabavku, ponovljeni postupak za nabavku led izmjenjive signalizacije sa poluportalima i napajanjem, koja je raspisana 23. decembra prošle godine, za šta je budžetom predviđeno izdvajanje sa PDV-om 53.450 eura.

Jovanović, na predlog opštinske Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke donosi 9. februara ove godine odluku da se zajednička ponuda proglasi najpovoljnijom i prvorangiranom. Ni za ovu javnu nabavku nije bio zaključen ugovor, Jovanović je poništio tu odluku.

Na pitanja “Vijesti” da li je bio u konfliktu interesa kada je kao angažovano lice po osnovu ugovora o djelu u Sekretarijatu za komunalno stambene poslove dobio dva i da li je upoznat s tim da je predsjednik Opštine poništio ugovore koje je zaključio sa firmom, nakon saznanja da je ona u njegovom vlasništvu, Milošević je kazao da “Zakon o javnim nabavkama jasno propisuje situacije u kojima može postojati sukob interesa zbog prethodnih aktivnosti privrednog subjekta kod naručioca”.

“U skladu sa članom 42 Zakona, sukob interesa postoji isključivo u slučajevima kada je privredni subjekt ili njegovo ovlašćeno ili stručno lice učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji, odnosno kada je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u vezi sa konkretnim postupkom javne nabavke”, kazao je Milošević.

On je potvrdio da je bio angažovan kod Sekretarijata za komunalno-stambene poslove po osnovu ugovora o djelu, ali, kako je naveo “isključivo radi pružanja stručnih konsultacija iz oblasti saobraćaja”.

“Predmet tog angažmana nema nikakve veze sa pripremom ili sprovođenjem postupaka javnih nabavki u kojima je učestvovala firma ‘’ITS Engineering’’ d. o. o. Podgorica, niti je kroz taj angažman vršena izrada ili revizija tehničke dokumentacije, tehničkih specifikacija ili davanje tehničkih savjeta u vezi sa tim postupcima. U konkretnom slučaju, vlasnik ‘’ITS Engineering’’ nije učestvovao ni u pripremi tenderske dokumentacije, radu komisije, sprovođenju postupka niti donošenju odluka u vezi sa predmetnim nabavkama, te samim tim ne postoje elementi sukoba interesa u smislu važećih zakonskih propisa.

Odgovorno tvrdimo da u postupcima zaključenja Ugovora o javnim nabavkama sa Opštinom Budva, Dalibor Milošević kao ovlašćeno lice i ‘ITS Engineering’’ d. o. o. Podgorica kao privredno društvo, ponuđač nijesu u sukobu interesa u smislu člana 42 Zakona o javnim nabavkama”, naveli su iz ‘’ITS Engineering’’.

Iz te kompanije su saopštili da nisu upoznati sa informacijom da je predsjednik Opštine poništio ugovore zaključene sa firmom ‘’ITS Engineering’’, kao i da podaci o vrijednosti ugovora nisu tačni.

“Otvoren sam za svaku institucionalnu provjeru mog postupanja, a neke provjere ću i sam inicirati radi zaštite ličnog i profesionalnog integriteta, uvjeren da će se time potvrditi da sam radio isključivo u skladu sa zakonom”, kazao je Milošević.

Sada već bivša vd sekretarka Sekretarijata za komunalno-stambene poslov Desanka Vlačić kazala je “Vijestima” da “nije tačno da sam razriješena već mi je istekao mandat kao vršioca dužnosti sekretara”.

“Napominjem da sam kao vršilac dužnosti bila postavljena iz reda zaposlenih u sekretarijatu koji ispunjavaju uslov za radno mjesto sekretara. Postupak javne nabavke je prekinut dok se ne utvrdi da li postoji sukob ili ne, te nije nanijeta nikakva šteta po Opštinu Budva kako se to pokušava predstaviti javnosti. Za sva ostala pitanja molim vas da se obratite službi za javne nabavke koja je sprovodila cijeli postupak”.