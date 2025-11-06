Opština pokušava da naplati milionske dugove prodajom opreme. Kako je "Vijestima" rečeno u Sekretarijatu za zaštitu imovine upućena je urgencija javnom izvršitelju Darku Rajkoviću da zakaže prodaju pokretnih stvari i opreme ugašenog Akva parka.

Budvanska kompanija "Aquaterra solutions" koja stoji iza propalog projekta akva parka na brdu Topliš iznad Budve, blokirana je na 4.294.501,84 eura.

To se navodi u posljednjem izvještaju Centralne banke u koji su "Vijesti" imale uvid.

"Prekjuče smo poslali zaključak o predujmu za javnu prodaju, juče je uplaćeno, tako da očekujemo brzo zakazivanje ročišta", rečeno je "Vijestima" u sekretarijatu.

Osmišljena kao najveća turistička aktrakcija, što je i bila u početku, projekat velikog vodenog grada praktično su potopile milionske obaveze, koje mnogi povjerioci traže od posrnule kompanije. Već dva ljeta katanac je na akva parku, a turisti nisu mogli da uživaju u vodenim atrakcijama.

Prema Centralnom registru privrednih subjekata, firmu je 2014. godine osnovao “Brockhampton investments limited”, da bi od 2021. pored ove firme, polovinu kapitala pripalo i firmi LLC "Avanti". Nakon toga, kao osnivači pojavili su sa po 48,5 odsto kapitala "Henderson holdings limited" i "Castelmaine holdings limited", dok je tri odsto imao Sahret Hajdarpašić.

Prije pet godine dolazi ponovo do promjena, pa se kao osnivači sa po 50 odsto kapitala upisuju firma "N4 foundation" i "Trakom fondation". Od 2021. polovinu kapitala ima firma "Advent east estates S.R.O.", dok "N4 foundation" i "Trakom foundation" padaju na po četvrtinu udjela.

Popisana imovina, koju je Rajković izvršio još u februaru ove godine, procijenjena je na svega 648 hiljada eura, a pravo da se prvo naplati ima beogradska banka, koja je stavila zalog na ime kredita od pola miliona eura koji je dala posrnuloj kompaniji.

Kako su "Vijesti" ranije objavile, kada je javni izvršitelj radio popis stvari i opreme, osim predstavnika Opštine, bio je i predstavnik API banke iz Beograda, koji je predočio da banka posjeduje založno pravo nad pokretnim stvarima, u iznosu od više od pola miliona eura.

Kompanija "Aquaterra solutions" proteklih Opštini na ime zakupnine zemljišnog kompleksa na Toplišu na kome je izgrađen akva park proteklih pet godina nije platio ni cent, kao ni minule sezone kada je najveća vodena atrakcija na ovom dijelu Jadrana bila zatvorena za goste, a oprema je ostavljena zubu vremena i u izuzetno je lošem stanju.

Sekretarijat za zaštitu imovine je još početkom februara ove godine predao tužbu Privrednom sudu za raskid ugovora s kompanijom "Aquaterra solutions", zahtijevajući da lokalna uprava preuzme sve izgrađene objekte na parceli na brdu Topliš. Opština se poziva na ugovor o dugoročnom zakupu koji je sa zakupcem zaključen još prije deceniju, a kojim je predviđeno da, ukoliko redovno ne izmiruje obaveze, Opština ima pravo da raskine ugovor.

Dugogodišnji problem sa zakupcem, kompanijom "Aquaterra solution", kulminirao je odlukom Opštine da zakupninu za 2019. u iznosu od 215 hiljada eura, što je potvrđeno pravosnažnom presudom Apelacionog suda, naplati prodajom imovine, odnosno inventara u vodenom gradu. Ostatak koji je gotovo dostigao milion eura, na ime zakupnine za protekle četiri godine, Opština će morati sudski da naplati od zakupca.

Opština je sa "Aquaterra solutions" zaključila 24. decembra 2014. ugovor o davanju u dugoročni zakup nepokretnosti za izgradnju akva-parka. Godišnja cijena zakupa četiri hektara opštinske zemlje bila je 255.000 eura.

Pravni zastupnici kompanije "Aquaterra solutions" kazali su ranije "Vijestima" da se kompanija više puta obraćala Opštini, ali nijesu dobili dozvolu za rad zbog čega je cijelo ljeto bio katanac na toj turističkoj atrakciji.

Dodatan problem je bio i to što kompanija pune dvije godine nije plaćala račune za utrošenu vodu gradskom Vodovodu koji su premašili 125 hiljada eura, zbog čega je kompleks bio isključen s mreže.