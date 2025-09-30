“Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 91,4 odsto ostvarili su strani, a 8,6 odsto noćenja domaći turisti”, navodi se u saopštenju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori je u avgustu u kolektivnom smještaju ostvareno 244,9 hiljada dolazaka i 1,06 miliona noćenja turista, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

“Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 91,4 odsto ostvarili su strani, a 8,6 odsto noćenja domaći turisti”, navodi se u saopštenju.

U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u avgustu najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima 92,5 odsto, glavnom gradu 3,6 odsto, planinskim mjestima 2,5 odsto i ostalim mjestima 1,4 odsto.

Kolektivni smještajni objekti uključuju hotele, pansione, motele, turistička naselja, odmarališta, hostele i kampove, a ne uključuju individualni, takozvani privatni smještaj - smještaj u kućama i sobama za iznajmljivanje, kao i u turističkim apartmanima.