Iako se najavljuje modernizacija skijališta, nadležni tvrde da neće biti novih staza ni kapaciteta, dok nezvanične informacije otvaraju pitanja o dodatnim planovima

Država planira rekonstrukciju skijališta “Savin kuk”, ali bez njegovog proširenja, potvrđeno je iz Razvojne banke Crne Gore, prenosi portal Vijesti. Kako su naveli, svi radovi biće realizovani isključivo u okviru postojećih kapaciteta, uz poštovanje statusa Nacionalnog parka “Durmitor” kao svjetske baštine.

Iz Razvojne banke ističu da je rekonstrukcija prepoznata kao “dugoročno najodrživiji model valorizacije”, te da će se sve aktivnosti sprovoditi u saradnji sa Vladom, nadležnim institucijama i UNESCO-om. Međutim, nijesu odgovorili na pitanja o eventualnom angažovanju osobe koja bi lobirala za projekat u UNESCO-u, niti o finansijskim detaljima tog angažmana, iako nezvanični izvori pominju iznos od oko 30.000 eura, prenosi portal Vijesti.

Dodatnu pažnju izazvala je i činjenica da je UNESCO od Vlade Crne Gore zatražio zvanično izjašnjenje o mogućem proširenju skijališta. Na sastanku u Parizu krajem prošle godine, predstavnici Centra za svjetsku baštinu ukazali su na informacije da država razmatra širenje infrastrukture na Durmitoru, iako je ranije tvrdila suprotno.

Vlada je početkom februara dostavila odgovor u kojem jasno navodi da je “definitivno odustala od bilo kakvih planova za proširenje ski-infrastrukture”, uključujući nove staze, žičare i povećanje kapaciteta. Naglašeno je da će sve buduće aktivnosti biti ograničene na rekonstrukciju postojeće infrastrukture.

Ipak, otvorena su pitanja u vezi sa izradom idejnog rješenja za rekonstrukciju. Iz Razvojne banke nijesu saopštili da li je raspisan tender, ko radi projekat i kolika je njegova vrijednost. Prema nezvaničnim informacijama, posao je dodijeljen direktnom pogodbom, uz procijenjenu vrijednost manju od 10.000 eura, što stručnjaci ocjenjuju kao nerealno nizak iznos, prenosi portal Vijesti.

U međuvremenu, predsjednik Opštine Žabljak Radoš Žugić saopštio je da su već definisani konkretni koraci za rekonstrukciju i da projekat ulazi u fazu intenzivne realizacije, uz očekivanja da će doprinijeti razvoju turizma i ekonomskom jačanju sjevera države.

Podsjetimo, planovi za proširenje skijališta “Savin kuk” napušteni su još 2018. i 2019. godine, kako bi se ispoštovale preporuke UNESCO-a. Ipak, spekulacije o novim projektima i dalje izazivaju pažnju javnosti, posebno u kontekstu moguće privatizacije Turističkog centra “Durmitor”.

Istovremeno, stanje infrastrukture na skijalištu već godinama izaziva zabrinutost. Žičare i liftovi su u lošem stanju, a ranije analize ukazivale su na potrebu hitne modernizacije kako bi se obezbijedila bezbjednost i dugoročna održivost ski-centra.

Uprkos izazovima, tokom ove zimske sezone zabilježeno je oko 25.000 posjetilaca i prodato 7.700 karata, što iz Razvojne banke ocjenjuju kao rezultat koji može pokriti troškove poslovanja.