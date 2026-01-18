Ministarka je ocijenila da su podaci o turističkoj posjećenosti tokom novogodišnjih praznika izuzetno ohrabrujući.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarka turizma Simonida Kordić kazala je za Televiziju Crne Gore da su ski-liftovi na skijalištu Savin kuk prošli dvostruki tehnički pregled i da su u potpunosti u funkciji, dok žičare sa korpama ove sezone neće raditi jer je njihova provjera još u toku.

Govoreći o nesreći koja se prošlog mjeseca dogodila na tom skijalištu, kada je jedna osoba izgubila život, Kordić je istakla da su u promet pušteni ski-liftovi tipa sidro, nakon što je završen detaljan tehnički pregled.

„Završen je dvostruki pregled liftova tipa sidro i oni su pušteni u rad. Žičare sa korpama su i dalje pod provjerom, jer je riječ o zahtjevnijem procesu. One ove sezone neće biti u funkciji dok se pregled ne završi u potpunosti. U zimskom periodu više od 75 odsto prometa ostvaruje se na ski-liftovima tipa sidro, dok se žičare sa korpama znatno više koriste tokom ljetnje sezone“, kazala je Kordić.

Ministarka je ocijenila da su podaci o turističkoj posjećenosti tokom novogodišnjih praznika izuzetno ohrabrujući. Prema njenim riječima, prihod od boravišnih taksi u opštinama koje su organizovale doček Nove godine veći je za 26,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

„Bar je tokom praznika imao oko 100 hiljada posjetilaca, Budvu je posjetilo oko 30 hiljada ljudi, dok je Herceg Novi takođe bio izuzetno dobro posjećen“, navela je Kordić.

Posebno je istakla da Kolašin bilježi izuzetne rezultate, navodeći da su turistički kapaciteti proteklog vikenda bili popunjeni sto odsto.

Komentarišući inicijativu za produženje školskog raspusta, koju Ministarstvo prosvjete nije prihvatilo, Kordić je kazala da bi takva odluka imala pozitivan efekat na turizam te da bi ubuduće trebalo više uvažavati i taj aspekt prilikom planiranja raspusta.

Govoreći o političkoj situaciji, ministarka je poručila da ne vidi razloge za zabrinutost, ističući da je sigurna u stabilnost Vlade i parlamentarne većine.