Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Umjesto planiranog ulaganja kapitalnih 30 miliona eura u izgradnju tzv. „spornog trga“, SNP Žabljak apeluje na državu da ta sredstva usmjeri ka projektima koji će stvarno pokrenuti grad i dati mjerljiv doprinos njegovom dugoročnom razvoju, piše Dan.

"Smatramo da je daleko opravdanije i društveno korisnije da se navedena sredstva ulože u renoviranje i modernizaciju dvije postojeće žičare, u skladu sa evropskim i Unesko standardima, uz angažovanje stručnih i licenciranih kadrova koji bi se dugoročno bavili njihovim održavanjem i bezbjednim funkcionisanjem", naveli su iz SNP-a.

Riječ je o dva ključna skijališta na Žabljaku – Savin kuk i Momčilov grad – koja, kako su naveli, predstavljaju okosnicu zimskog turizma ovog kraja, ali su godinama zapostavljena i nedovoljno infrastrukturno razvijena.

"Ulaganjem u modernizaciju ovih žičara direktno bi se unaprijedila turistička ponuda, produžila zimska sezona, otvorila nova radna mjesta i stvorili uslovi za održiv i ravnomjeran razvoj Žabljaka", naveli su iz OO SNP-a.

SNP Žabljak će u narednom periodu započeti prikupljanje peticije građana, koja će biti zvanično predata Ministarstvu turizma, Ministarstvu prostornog planiranja i Vladi Crne Gore, sa jasnim zahtjevom da se prioritet da razvoju turizma i infrastrukture od stvarnog značaja za lokalnu zajednicu.

"Cilj ove inicijative je da se Žabljak razvija planski, odgovorno i u skladu sa svojim prirodnim potencijalima, a ne kroz projekte koji ne donose dugoročnu korist ni građanima ni turizmu", naveli su u saopštenju.