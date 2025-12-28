U Ministarstvu smatraju da je neophodno hitno postupanje Razvojne banke Crne Gore, kao osnivača i vlasnika kapitala Turističkog centra Durmitor, ali i vlasnika žičare, kako bi se sproveli svi dodatni koraci i aktivnosti..

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo turizma zatražilo je od Razvojne banke Crne Gore da ga hitno informiše o stanju bezbjednosti dvosjedne žičare Savin kuk I na skijalištu Savin kuk, kao i o svim mjerama koje su tim povodom preduzete, uključujući nalaze nadležnih državnih organa i inspekcijskih službi.

Kako nezvanično saznaje agencija Mina-business, zahtjev Ministarstva uslijedio je nakon tragičnog događaja koji se 20. decembra dogodio na gornjoj dvosjednoj žičari Savin kuk II. Taj incident ozbiljno je uzdrmao povjerenje javnosti u bezbjednost i ukupnu turističku ponudu državnog skijališta na Durmitoru, uoči novogodišnjih i božićnih praznika i početka zimske turističke sezone.

U Ministarstvu smatraju da je neophodno hitno postupanje Razvojne banke Crne Gore, kao osnivača i vlasnika kapitala Turističkog centra Durmitor, ali i vlasnika žičare, kako bi se sproveli svi dodatni koraci i aktivnosti, uključujući vanredni tehnički pregled dvosjedne žičare Savin kuk I. U ove aktivnosti, kako se navodi, treba da budu uključeni svi relevantni državni organi i nadležne inspekcije.

Od Razvojne banke zatraženo je da Ministarstvo u najkraćem roku obavijesti o preduzetim mjerama i utvrđenom činjeničnom stanju.

Ministarstvo turizma ovaj zahtjev obrazlaže potrebom da se ublaže negativne posljedice nesrećnog događaja po turističku reputaciju skijališta u Crnoj Gori, ali i po ekonomiju Žabljaka i šireg durmitorskog regiona, kao i ukupnu turističku privredu države.

Imajući u vidu da su bezbjednost posjetilaca i turista apsolutni prioritet i temelj turističke ponude Crne Gore, iz Ministarstva poručuju da je neophodno da vlasnici turističkih kapaciteta, kao i nadležne institucije, budu maksimalno odgovorni, ažurni i da u okviru svojih nadležnosti preduzmu sve potrebne mjere.