Agencija navodi da se zakonom ne uređuje neposredna dodjela sredstava, ali upozorava da bi pojedine buduće aktivnosti mogle otvoriti pitanje državne pomoći

Predlog zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države ne uređuje neposrednu dodjelu državne pomoći, ocijenila je Agencija za zaštitu konkurencije (AZK), prenosi portal Dan.

Vlada Crne Gore usvojila je ovaj predlog zakona na jednoj od prethodnih sjednica, a AZK je u svom mišljenju navela da se njime definišu situacije u kojima se osnivaju privredna društva u državnom vlasništvu. Kako prenosi portal Dan, riječ je prije svega o slučajevima kada postoji prirodni monopol ili kada tržište određene robe ili usluga ne funkcioniše na način koji bi omogućio adekvatno zadovoljenje tražnje bez učešća države.

U mišljenju koje je potpisao predsjednik Savjeta AZK Dragan Damjanović navodi se da takve okolnosti praktično isključuju postojanje konkurencije na tržištu. Zbog toga, kako se ističe, finansiranje ovih ciljeva ne predstavlja povredu konkurencije niti prijetnju narušavanju tržišta ili trgovine između Crne Gore i država članica Evropske unije, prenosi portal Dan.

Agencija navodi i da nijesu kumulativno ispunjena sva četiri kriterijuma iz Zakona o kontroli državne pomoći. Ti kriterijumi, između ostalog, podrazumijevaju da je riječ o finansijskoj pomoći iz javnih sredstava, da se dodjeljuje subjektima koji obavljaju privrednu djelatnost i da ih dovodi u povoljniji položaj u odnosu na druge učesnike na tržištu, kao i da utiče na konkurenciju i međunarodnu trgovinu.

Kako prenosi portal Dan, u mišljenju se dodatno naglašava da predlog zakona sam po sebi ne predstavlja osnov za neposrednu dodjelu državne pomoći. Ipak, ukoliko bi u budućnosti došlo do situacija koje ispunjavaju zakonske kriterijume za državnu pomoć, takve mjere bi morale biti predmet ocjene Agencije.

AZK ukazuje i na mogućnost da privredna društva, pored osnovnih djelatnosti zbog kojih se osnivaju, obavljaju i dodatne aktivnosti komercijalnog karaktera. U tom slučaju bi moglo doći do prelivanja javnih sredstava na finansiranje ekonomskih djelatnosti, zbog čega bi, kako se navodi, bilo potrebno zatražiti mišljenje Agencije.

Iz Agencije podsjećaju da vlasnička struktura sama po sebi nije presudna za utvrđivanje postojanja državne pomoći, već da je ključno da li određene mjere utiču na konkurenciju na tržištu. Zbog toga je naglašeno da svaki budući akt na osnovu kojeg bi se dodjeljivala potencijalna državna pomoć mora biti dostavljen Agenciji na ocjenu usklađenosti, prenosi portal Dan.