Agencija za zaštitu konkurencije ocijenila je da dodjela novca iz budžeta ne predstavlja državnu pomoć.

Agencija za zaštitu konkurencije ocijenila je da dodjela novca iz budžeta Crne Gore, na način definisan ugovorom o kreditnom aranžmanu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), u cilju realizacije projekta izgradnje auto-puta Bar - Boljare na dionici Mateševo - Andrijevica, ne predstavlja državnu pomoć, kako prenose "Vijesti".

Vrijednost projekta izgradnje dionice od oko 22 kilometra procijenjena je na osnovu idejnog projekta, a finansira se po tzv. “blending” modelu: kreditno zaduženje kod EBRD-a od 200 miliona eura, bespovratna sredstva Evropske komisije kroz IPA III program u iznosu od 100 miliona eura, uz očekivano odobravanje dodatnih 50 miliona eura, dok će ostatak biti pokriven iz kapitalnog budžeta države koji je je namijenjen Upravi za saobraćaj.

“Projekat će sprovodiće državna kompanija “Monteput”, koja će na osnovu odobrenih privremenih situacija kojima se prikazuje obim i vrijednost izvedenih radova/usluga, podnositi zahtjev za povlačenje finansijskih sredstava prema Upravi za saobraćaj, koja zatim zahtjev prosljeđuje prema Ministarstvu finansija (kao strani potpisnici Ugovora o kreditu, u ime i za račun Vlade Crne Gore). Na kraju, Ministarstvo finansija zahtjev za povlačenje sredstava dostavlja EBRD i to i za dio koji se povlači iz odobrenih kreditnih sredstava ove banke, i za dio koji se povlači iz odobrenih bespovratnih sredstava (granta) Evropske komisije”, objašnjeno je u Mišljenju Agencije, kako prenose "Vijesti".

“Projekat auto-puta Bar - Boljare je projekat od strateškog značaja za Crnu Goru, čija ideja o potrebi realizacije datira još iz sedamdesetih godina prošlog vijeka, i kao dio tzv. Putne Rute 4 predstavlja dio koridora Zapadni Balkan - Istočni Mediteran, kao jednog od devet glavnih koridora Transevropske transportne mreže, zbog čega postoji i strateško opredjeljenje Vlade Crne o punoj izgrađenosti ovog projekta, ali i spremnost vodećih međunarodnih finansijskih institucija, u prvom redu EBRD, da podrže realizaciju ovog projekta”, piše u Mišljenju Agencije.

Agencija navodi da ova finansijska podrška nema elemente državne pomoći jer Monteput ne stiče selektivnu prednost na tržištu, s obzirom na to da jedino ovo preduzeće ima zakonsko ovlašćenje da upravlja mrežom autoputeva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori. Sredstva, kako se navodi, ne utiču na povećanje aktive niti prihoda tokom perioda izgradnje, dok će u fazi komercijalne upotrebe prihod od naplate putarine pripadati Monteputu, ali o njegovoj raspodjeli odlučuje Vlada, kako prenose "Vijesti".

Ugovor o kreditu sa EBRD-om je potpisan prošlog mjeseca. Njime se predviđa rok otplate od 18 godina, uključujući četiri godine grejs perioda, dok će se finansijski uslovi bazirati na standardnim pravilima EBRD-a, a to je varijabilna kamatna stopa euribor +1%, naknada za obradu kredita od 1%, 0,5% godišnje na nepovučeni iznos, kao i po 0,125% na iznos kredita u slučaju otkazivanja ili prijevremene otplate.

U prvoj fazi glavnog tendera za projektovanje i izvođenje radova na auto-putu Bar - Boljare, dionica Mateševo - Andrijevica, pristiglo je deset ponuda i u toku je evaluacija tehničkih ponuda.Nakon završetka ove faze, kvalifikovani ponuđači biće pozvani da dostave finansijske ponude. Evaluaciju ponuda sprovodi “Monteput”, u skladu s pravilima i procedurama EBRD-a, koji daje konačnu saglasnost na izbor najpovoljnije ponude. Početak gradnje ove dionice planiran je krajem ove godine.

U Mišljenju Agencije se navodi da je bespovratni novac Evropske komisije već stavljena na raspolaganje Izmjenom Odluke Evropske komisije o IPA višegodišnjem planu 2024 – 2027. u korist Crne Gore vezano za proširenjeosnovne TEN-T mreže – auto-put Bar - Boljare.

“Očekivani period implementacije projekta je pet godina plus dodatne dvije godine kao period za otklanjanje nedostataka”, piše u Mišljenju Agencije.