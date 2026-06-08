Snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni pogodio je južne Filipine i odneo najmanje 19 života, dok je povrijeđeno 134 ljudi, a strahuje se da bi broj žrtava mogao dodatno da raste.
Broj žrtava na Filipinima raste nakon što je snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale pogodio jedno od južnih ostrva zemlje. Rojters navodi da u početku nije bilo neposrednih detalja o žrtvama, ali su snimci pokazali veliku materijalnu štetu i srušene zgrade.
Upozorenja na cunami izdata su nakon što je potres pogodio Mindanao na jugu Filipina, na dubini od oko 10 kilometara, saopštio je GFZ. Geofizičke agencije Filipina i susjedne Indonezije izdale su upozorenja na cunami.
WATCH: Massive damage seen at General Santos International Airport in General Santos, Philippines after the powerful earthquake.pic.twitter.com/GkVYayzL4L— Scope Report (@ScopeReport_)June 8, 2026
Kasnije su zvaničnici civilne zaštite saopštili da je najmanje 19 ljudi poginulo, a 134 povrijeđeno. Konačan broj stradalih i povrijeđenih još nije potvrđen od strane Nacionalnog savjeta za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama. Zemljotres se dogodio u blizini ostrva Mindanao, drugog po veličini filipinskog ostrva, i izazvao uzbunu širom pacifičkog regiona.
QUAKE. A power transformer at the corner of Rizal and Bolton streets in Davao City sways due to a strong earthquake on Monday (June 8, 2026).— Philippine News Agency (@pnagovph)June 8, 2026
The tremor prompted employees and customers to immediately evacuate nearby establishments. Workers from several food chain restaurants…pic.twitter.com/bSoHYUms7w
Katastrofa se dogodila na početku nove školske godine na Filipinima. Predsjednik Ferdinand "Bongbong" Markos Mlađi potvrdio je da je nastava u najteže pogođenim područjima privremeno obustavljena. Grad General Santos, blizu epicentra i poznat kao "prijestonica tune", pretrpio je značajnu štetu, javlja Index.
Prema podacima filipinskog Instituta za vulkanologiju i seizmologiju, epicentar zemljotresa nalazio se oko 13 kilometara jugozapadno od General Santosa, a potres je registrovan u 7.37 časova po lokalnom vremenu.
Na snimcima sa društvenih mreža vidi se urušavanje sprata jednog restorana brze hrane u gradu, kao i pad spoljašnjih betonskih zidova tržnog centra, dok se u provinciji Davao del Sur delimično srušio deo srednje škole dok su se učenici okupljali ispred zgrade.
JUST IN: Powerful 7.8-magnitude earthquake hits Philippines— The Page Z (@ThePageZ_)June 8, 2026
Buildings collapse, panic all around
TSUNAMI ALERT ISSUEDpic.twitter.com/1H3GzcFUWn
Filipini se nalaze u području poznatom kao Pacifički vatreni prsten, jednom od seizmički najaktivnijih regiona na svijetu, zbog čega su zemljotresi i vulkanske erupcije česta pojava. Pored toga, ovu ostrvsku državu svake godine pogodi oko 20 tajfuna i tropskih oluja.
Zemljotres je pogodio zemlju upravo na dan početka nove školske godine, zbog čega su vlasti obustavile nastavu u pogođenim područjima do daljeg. Filipinski Crveni krst saopštio je da je u stanju visoke pripravnosti i da pruža pomoć velikom broju učenika koji su pretrpjeli stres i traumu nakon snažnog potresa.