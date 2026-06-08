Snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni pogodio je južne Filipine i odneo najmanje 19 života, dok je povrijeđeno 134 ljudi, a strahuje se da bi broj žrtava mogao dodatno da raste.

Izvor: X/@GlobalsnapFeed

Broj žrtava na Filipinima raste nakon što je snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale pogodio jedno od južnih ostrva zemlje. Rojters navodi da u početku nije bilo neposrednih detalja o žrtvama, ali su snimci pokazali veliku materijalnu štetu i srušene zgrade.

Upozorenja na cunami izdata su nakon što je potres pogodio Mindanao na jugu Filipina, na dubini od oko 10 kilometara, saopštio je GFZ. Geofizičke agencije Filipina i susjedne Indonezije izdale su upozorenja na cunami.

WATCH: Massive damage seen at General Santos International Airport in General Santos, Philippines after the powerful earthquake.pic.twitter.com/GkVYayzL4L — Scope Report (@ScopeReport_)June 8, 2026

Kasnije su zvaničnici civilne zaštite saopštili da je najmanje 19 ljudi poginulo, a 134 povrijeđeno. Konačan broj stradalih i povrijeđenih još nije potvrđen od strane Nacionalnog savjeta za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama. Zemljotres se dogodio u blizini ostrva Mindanao, drugog po veličini filipinskog ostrva, i izazvao uzbunu širom pacifičkog regiona.

QUAKE. A power transformer at the corner of Rizal and Bolton streets in Davao City sways due to a strong earthquake on Monday (June 8, 2026).



The tremor prompted employees and customers to immediately evacuate nearby establishments. Workers from several food chain restaurants…pic.twitter.com/bSoHYUms7w — Philippine News Agency (@pnagovph)June 8, 2026

Katastrofa se dogodila na početku nove školske godine na Filipinima. Predsjednik Ferdinand "Bongbong" Markos Mlađi potvrdio je da je nastava u najteže pogođenim područjima privremeno obustavljena. Grad General Santos, blizu epicentra i poznat kao "prijestonica tune", pretrpio je značajnu štetu, javlja Index.

Prema podacima filipinskog Instituta za vulkanologiju i seizmologiju, epicentar zemljotresa nalazio se oko 13 kilometara jugozapadno od General Santosa, a potres je registrovan u 7.37 časova po lokalnom vremenu.

Na snimcima sa društvenih mreža vidi se urušavanje sprata jednog restorana brze hrane u gradu, kao i pad spoljašnjih betonskih zidova tržnog centra, dok se u provinciji Davao del Sur delimično srušio deo srednje škole dok su se učenici okupljali ispred zgrade.

JUST IN: Powerful 7.8-magnitude earthquake hits Philippines



Buildings collapse, panic all around



TSUNAMI ALERT ISSUEDpic.twitter.com/1H3GzcFUWn — The Page Z (@ThePageZ_)June 8, 2026

Filipini se nalaze u području poznatom kao Pacifički vatreni prsten, jednom od seizmički najaktivnijih regiona na svijetu, zbog čega su zemljotresi i vulkanske erupcije česta pojava. Pored toga, ovu ostrvsku državu svake godine pogodi oko 20 tajfuna i tropskih oluja.

Zemljotres je pogodio zemlju upravo na dan početka nove školske godine, zbog čega su vlasti obustavile nastavu u pogođenim područjima do daljeg. Filipinski Crveni krst saopštio je da je u stanju visoke pripravnosti i da pruža pomoć velikom broju učenika koji su pretrpjeli stres i traumu nakon snažnog potresa.