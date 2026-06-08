Na čuvenoj sardinijskoj plaži La Pelosa uvedena su nova pravila za posjetioce, uključujući zabranu korišćenja običnih peškira. Cilj je zaštita jedinstvenog ekosistema, a za kršenje propisa predviđene su kazne koje mogu dostići i 5.000 eura.

Izvor: MONDO

Jedna od najpoznatijih italijanskih plaža uvela je stroga nova pravila za turiste. Sunčanje na običnim peškirima više nije dozvoljeno na plaži La Pelosa na Sardiniji, a kazne za neke prekršaje dostižu i do 5.000 eura. Kristalno čista voda, bijeli pijesak i tropski pejzaži godinama privlače hiljade turista na plažu La Pelosa na Sardiniji. Ali sama popularnost ove italijanske ljepotice primorala je lokalne vlasti da uvedu sve stroža pravila kako bi zaštitile osjetljivo prirodno okruženje.

Posjetioci koji planiraju odmor na jednoj od najpoznatijih evropskih plaža ovog ljeta mogli bi biti neprijatno iznenađeni jer su uvedena nova ograničenja, a sprovođenje mjera se pooštrava. Jedna od najznačajnijih promjena tiče se sunčanja. Turistima više nije dozvoljeno da liježe direktno na tradicionalnim peškirima za plažu. Umjesto toga, mogu koristiti samo posebne prostirke od slame ili bambusa.

Ova mjera je uvedena kako bi se smanjio gubitak pijeska, problem koji godinama zabrinjava lokalne vlasti i stručnjake za zaštitu životne sredine. Prema procjenama nadležnih organa, mokri peškiri svakodnevno zadržavaju hiljade sitnih zrna pijeska, koje posjetioci nesvjesno nose sa sobom kada napuštaju plažu. Tokom turističke sezone nestaju značajne količine peska, što može dugoročno ugroziti izgled obale i oštetiti osjetljivi priobalni ekosistem.

Zabranjeni i popularni tepisi

Pravila se ne odnose samo na tradicionalne peškire. Popularne prostirke otporne na pesak koje mnogi turisti koriste kako bi izbjegli lijepljenje peska za tkaninu takođe su zabranjene. Vlasti kažu da takvi proizvodi ne ispunjavaju potrebne kriterijume zaštite plaže i stoga nisu dozvoljeni u oblasti La Pelosa. Sprovođenje pravila nije prepušteno slučaju. Specijalno zaduženi inspektori svakodnevno patroliraju plažom kako bi pratili ponašanje posjetilaca i osigurali poštovanje propisa.

Kršenje pravila podleže kazni od 100 eura, koja se može izreći na licu mjesta. Mjere zaštite se ne završavaju samo peškirima i prostirkama. Tokom špica turističke sezone, na plaži nije dozvoljeno više od 1.500 ljudi istovremeno. Ograničenje broja posjetilaca je uvedeno kako bi se smanjio pritisak na životnu sredinu i očuvao kvalitet jedinstvenog prirodnog prostora.

Pored toga, svi posjetioci moraju da operu pesak sa nogu na posebno određenim mjestima prije odlaska. Ovo je dodatni napor da se spriječi odnošenje peska sa plaže. Uklanjanje prirodnih materijala sa plaže se posebno strogo kažnjava. Turisti koji pokušaju da ponesu školjke, kamenčiće ili pijesak kao suvenire rizikuju veoma visoke kazne. One se kreću od 300 do 5.000 eura, u zavisnosti od težine prekršaja.

U najtežim slučajevima, vlasti mogu čak pokrenuti i pravni postupak protiv prekršilaca. La Pelosa je godinama poznata kao jedna od najljepših plaža u Italiji i Mediteranu, ali njena popularnost predstavlja i najveći izazov. Zato lokalne vlasti sve više pooštravaju pravila kako bi zaštitile prirodne ljepote koje svake godine privlače posjetioce iz cijelog svijeta.