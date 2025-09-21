Kompanija koja dobije ovaj posao imaće četiri mjeseca od dana potpisivanja ugovora da isporuči opremu, za koju će morati da garantuje najmanje dvije godine.

Izvor: YouTube/screenshot

Radovi na ski-centru “Hajla-Štedim” započeli su 2018. godine a do sada je u njih uloženo više od 20,86 miliona eura, ali ovaj kapitalni projekat u Rožajama još nije zaživio. Od više kašnjenja, najznačajnije je ono za žičaru koja još nije puštena u rad zbog manjka napajanja, dok za skijalište još nisu obezbijeđene bazna stanica ni voda, pišu Vijesti.

Ministarstvo javnih radova je prije dva dana raspisalo tender za nabavku dva vozila za pripremu i ravnanje snijega (tabači) na tamošnjim ski-stazama. Tender je vrijedan 1.996.500 eura sa PDV-om a trajaće do 20. oktobra. Planirana je nabavka novih neupotrebljivanih vozila, koja nisu starija od 2024. godišta, te da im dizel motori moraju imati više od 500 konjskih snaga, rezervoari zapreminu od najmanje 250 litara i da mogu postići brzinu višu od 20 kilometara na čas.

Kompanija koja dobije ovaj posao imaće četiri mjeseca od dana potpisivanja ugovora da isporuči opremu, za koju će morati da garantuje najmanje dvije godine.

“Vijestima” su iz Ministarstva kojim rukovodi ministarka Majda Adžović, kazali da ovaj višegodišnji projekat rade po zahtjevima Ministarstva turizma i da se po godišnjem Zakonu o budžetu, novac troši i na nabavku mehanizacije i opreme za potrebe ski centra. Naglasili su da su slučajevi iz prošlosti, kada su milioni ulagani u opremu bez osigurane infrastrukture, važno iskustvo koje žele izbjeći.

“Ministarstvo sprovodi nabavku dva specijalizovana tabača (ratraka), a na osnovu dostavljene dokumentacije od strane Ministarstva turizma (ukljućujuči i navedenu procjenu) u cilju pripreme i održavanja staza, uključujući i najzahtjevnije - tzv. crne staze. Skijalište još nije potpuno operativno. Međutim, planira se da se u okviru završnih radova na kompleksu riješi i pitanje skladištenja i održavanja ratraka, bilo kroz centralizovan objekat u okviru bazne stanice ili u saradnji sa opštinom Rožaje. Ministarstvo imajući u vidu pređašnje iskustvo sa sličnim nabavkama, paralelno priprema tender za izgradnju bazne stanice, ali je i u konstatnoj komunikaciji sa opštinom Rožaje koja je neupitno zainteresovana za realizaciju ovog projekta, a samim tim i spremna da pruži pomoć ukoliko ona bude potrebna za skladištenje ove opreme”, kazali su iz ovog resora.

Iz Ministarstva su kazali da je za ovo skijalište završeno oko 80 odsto ukupnih radova, da se moraju završiti tenderi za izgradnju vodovodne mreže i bazne stanice koji je vrijedan 11 miliona eura, dok puštanje u funkciju elektroenergetske infrastrukture planiraju u oktobru. Tako očekuju da bi tabači mogli biti isporučeni u okviru završnih radova na žičari...

Procjenjuju i da će u ski-centar “Hajla-Štedim” kroz ove korake biti uloženo dodatnih 12 miliona eura, te da ulažu maksimalne napore kako bi uz sve okolnosti, kao što je kratka građevinska sezona na sjeveru, ovo skijalište stavilo u funkciju.

“Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da će pored vodovodne mreže biti realizovani radovi na izgradnji bazne stanice - očekujemo da ski-centar Hajla-Štedim bude u potpunosti funkcionalan najkasnije do 2027. godine, uključujući i sve prateće sadržaje i infrastrukturu. Ministarstvo će učiniti sve da ovaj rok bude realizovan i ranije”, istakli su oni.

Vozila se nabavljaju dok je paralelno u toku i tender Ministarstva za idejno rješenje, glavni projekat i izvođenje radova na izgradnji hidrotehničkih instalacija vodovodne mreže na lokalitetu ski-centra “Hajla i Štedim”, koji će se za 2.783.000 eura raditi po principu “projektuj i izgradi”. Tender je raspisan krajem juna a trajaće do kraja septembra, a kroz njega je planirana izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova hidrotehničke infrastrukture kako bi se skijalištu obezbijedila potrebna količina vode za piće, sanitarije i protivpožarnu zaštitu.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine je u februaru izabralo idejno arhitektonsko rješenje objekta bazne stanice za potrebe ovog ski-centra, nakon sprovedenog nacionalnog konkursa. Ideja za baznu stanicu je plaćena 6,5 hiljada eura, ali se i dalje čeka raspisivanje tendera za njenu izgradnju.

Prema informaciji Vlade iz jula ove godine o unapređenju turističke infrastrukture za drugu polovinu prošle godine, u projekat “Hajla-Štedim” je do sada uloženo 20.639.261 eura. Jedan od potpuno završenih segmenata projekta na skijalištu je rekonstruisani put Rožaje - Štedim, dug 7,2 kilometra i plaćen 3,65 miliona eura, koji se gradio u pet faza.

U tom dokumentu piše da su radovi na šestosjednoj žičari počeli 2020. godine a do sada su postavljeni svi stubovi i polazna stanica, ali da se žičara nije mogla pustiti u rad dok se ne obezbijedi struja za njenu cijelu trasu. Projekat žičare je vrijedan gotovo 9 miliona eura, dok je dodatnih 1,44 miliona uloženo u nabavku zaštitnih hauba za korpe. Navodi se da su radovi na izgradnji elektro-energetske infrastrukture i ski-staza, krajem prošle godine išli po planiranoj dinamici.

U zaključku dokumenta se navodi da treba intenzivirati izgradnju vodovodne mreže ovog skijališta, kao i izradu glavnog projekta i izgradnje bazne stanice. Preporučeno je i formiranje operativnog tima za praćenje projekta “Hajla-Štedim”, u kojem bi bili predstavnici ministarstva turizma, javnih radova, finansija, urbanizma, ekologije, CEDIS-a, “Skijališta” i Opštine Rožaje.

Ko će upravljati ski-centrom?

U finansijskom planu “Skijališta Crne Gore” za ovu godinu navodi se da se puštanje u rad ski-centra “Hajla i Štedim”, očekuju do kraja 2025. godine.

U tom dokumentu se pominje i da na svim lokacijama, osim “Kolašin 1600”, treba nabaviti sniježnu i putnu mehanizaciju prije puštanja u rad i izgraditi zabavne parkove, odnosno tjubing staze, rotondo, pokretne trake, bob na šinama, biciklističke staze, zip lajn, ali i predvidjeti sisteme za vještačko osnježavanje...

“Ovaj ski-centar nije odlukom Vlade o osnivanju dio “Skijališta”, realizacija izgradnje se izvodi preko Ministarstva turizma, te je potrebno definisati ko će po završetku radova upravljati ovim ski-centrom “Hajla i Štedim”, čije se puštanje u rad očekuje do kraja 2025. godine...”, naglasili su oni.

Ski-centar na Hajli planiran je na nadmorskoj visini od 1.738 do 2.119 metara, dok u studiji lokacije za planinu Hajlu, piše da su sniježne padavine na ovoj planini često od jednog do dva metra, prenose Vijesti.