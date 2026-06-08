Bolna ispovijest glumice: "Moj muž sa kojim imam četvoro djece, ima bebu od nedelju dana"

Glumica Maraja En Martin, javno govorila o emotivnom potresu kroz koji trenutno prolazi.

Izvor: Instagram/ariahme

Glumica Maraja En Martin otkrila je da njen dugogodišnji partner, sa kojim je provela trinaest godina u braku i dobila četvoro djece, sa drugom ženom je dobio još jedno dijete. Prema njenim navodima, do toga je došlo svega nekoliko mjeseci nakon što su ona i suprug dobili najmlađe zajedničko dijete.

Glumica iz serije Percepcija (The Perception) je putem društvenih mreža podijelila svoje osjećaje neposredno nakon što je saznala za ovu situaciju. Uz objavu je napisala:

"Inače sam bolesno zatvorena... Ali, dobra sam u skrivanju svog srama... svog bola... Ali, mislim da je vrijeme da uradim nešto drugačije. Tako me je sramota. Toliko mi je slomljeno srce da bih mogla da se uvučem u neku pećinu i istrunem... Ali neću... Ne mogu...

U nastavku je poručila:

"Za moje prijatelje. Kupite avionsku kartu i dođite da mi pomognete da se spakujem".

Govoreći otvoreno o trenutku kada je saznala istinu, opisala je koliko ju je ta informacija uzdrmala.

"Prošlo je sat vremena otkako sam saznala da ljubav mog života, moja srednjoškolska ljubav, otac moje četvoro djece, moj muž, ima bebu staru nedelju dana. I uništena sam", kazala je Maraja En Martin.

Nakon toga, nastavila je da govori o osjećaju razočaranja i gubitka povjerenja:

"A ja inače ovakve stvari držim za sebe zbog srama i neprijatnosti, ali ovo me je zaista zateklo nespremnu. I tako sam povrijeđena. Ali, dobro sam. I pitam se - šta je Božja uloga u svemu ovome? Uvijek sam vjerovala da je to nešto uzvišeno, ali ponekad, možda se tvoja milost istroši za njega. Nikada me ranije nije prevario, a kada to uradi, dobije dijete iz toga. I to je nešto preko čega jednostavno neću moći da pređem... Osjećam da je ovo dno koje nikada nisam zaslužila", rekla je glumica, a onda još jednom riješila da se obrati:



"Dobro, ovo je poslednji video koji ću objaviti prije nego što uzmem potpuni odmor od telefona, jer taj video ima oko 800.000 pregleda. Dobila sam 10.000 pratilaca preko noći. Zaista cijenim svu podršku, i sve molitve, i sve glasovne poruke, i sve ostalo. Zaista se osjećam nevjerovatno zahvalno na tome. Razlog zašto ovo privlači ovoliku pažnju nema nikakve veze sa mnom, već ima veze sa tim univerzalnim osjećajem izdaje. Bila sam u vezi 13 godina. Bila sam ponosna. Bila sam ponosna što sam ga voljela, što je on volio mene... sve dok mi nije rekao, bio mi je najbolji prijatelj. Osjećala sam se kao da ga poznajem. Onoliko duboko koliko možeš poznavati osobu, a onda saznaš da to nije bio slučaj.“

Iako prolazi kroz izuzetno težak period, glumica je poručila da vjeruje da će uspeti da prevaziđe krizu i nastavi dalje.

"Riješiću ja ovo. Ja sam kraljica rješavanja problema", zaključila je ona