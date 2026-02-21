Četiri vatrogasca povrijeđena su danas u Rožajama, prilikom intervencije - gašenja požara na kući R. Š.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Prema informacijama iz Uprave policije, do nezgode je došlo oko 16.45 sati, kada se tokom izlaska na teren prevrnulo vozilo vatrogasne službe.

Prema informacijama iz Uprave policije, do nezgode je došlo oko 16.45 sati, kada se tokom izlaska na teren prevrnulo vozilo vatrogasne službe, prenose Vijesti.

"U prevrtanju su povrijeđena četiri vatrogasca", kazali su iz Uprave policije.

Stepen njihovih povreda za sada nije poznat.