Poslanici Građanskog pokreta URA predložiće povećanje svih penzija, uključujući i minimalne, za 40 eura u okviru budžeta za 2026., saopštio je šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar.

Izvor: URA

Konatar je kazao da bi svi penzioneri uvećane penzije za 40 eura primili već od 1. aprila ove godine i da za to povećanje nije neophodno izdvojiti nova sredstva u budžetu.

On je naglasio da će predlog URA osim povećanja minimalne i svih drugih penzija za 40 eura obuhvatiti i povećanje broja usklađivanja penzija tokom godine sa 3 na 4 usklađivanja, što je bio jedan od zahtjeva većine udruženja penzionera u Crnoj Gori.

,,Penzioneri se sa pravom osjećaju razočarani, jer povećanje penzija od 0,38 odsto ili 1,74 eura ne može pokriti rast cijena niti omogućiti dostojan život penzionerima, a svakako nije ni ono što je Vlada obećavala”, istakao je Konatar.

Zbog toga im je kako ističe, potrebno ovo vanredno usklađivanje, tj. povećanje svih penzija za 40 eura.

“Građanski pokret URA će se boriti za poboljšanje standarda penzionera i ispravljanje višedecenijskih nepravdi, što ostaje jedna od ključnih odrednica našeg programa “Crna Gora 365”, zaključio je Konatar.