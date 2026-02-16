"Naša obaveza je da zaštitimo radnike i omogućimo im najmanje jedan siguran neradni dan u sedmici", kazao je poslanik URA Miloš Konatar.

Izvor: URA

žKonatar je naglasio da nedjelja treba da ostane neradna. Radnici u trgovinama žele neradnu nedjelju, da imaju taj siguran neradni dan za sebe i porodicu. Takođe, veliki broj poslodavaca je pokazao razumijevanje, što se moglo vidjeti kada su trgovine ostale zatvorene i protekle nedjelje iako su mogli raditi po zakonu.

,,Moramo vratiti vjeru radnika da će ih institucije sistema zaštiti u slučaju nepravde, ali i povećati međusobno povjerenje između poslodavaca i radnika. U tom smislu važno je da se nastavi dijalog na Socijalnom savjetu između predstavnika zaposlenih i poslodavaca", istakao je Konatar.

,,Da li treba unaprijediti predloženo rješenje da bude pravedno za sve? Treba. Da li moramo razumjeti potrebe posladavaca i privrede, pogotovo tokom turističke sezone? Moramo. Ali isto tako, nije sve u novcu, zaradi, poslu - moramo malo da usporimo i pronađemo vrijeme za sebe i porodicu", zaključio je šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar.