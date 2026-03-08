Nabavne cijene na međunarodnom tržištu i do 30 odsto veće od dozvoljenih maloprodajnih; pojedine pumpe već ostale bez goriva, traži se hitna reakcija države.

Izvor: MONDO

Udruženje naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG) upozorilo je da postoji ozbiljan rizik od prekida snabdijevanja gorivom u državi, jer su nabavne cijene na međunarodnom tržištu, posebno eurodizela, i do 30 odsto veće od maksimalnih cijena koje trenutno važe u Crnoj Gori.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, pojedine benzinske pumpe već su ostale bez goriva, dok bi većina ostalih u probleme sa snabdijevanjem mogla ući već od sjutra.

Iz Udruženja navode da su globalna kretanja na tržištu nafte i naftnih derivata, izazvana eskalacijom geopolitičkih tenzija i nestabilnosti na Bliskom istoku, već snažno uticala na rast nabavnih cijena energenata na međunarodnom tržištu.

„U ovom trenutku nabavne cijene naftnih derivata na međunarodnom tržištu već su značajno iznad maksimalnih maloprodajnih cijena propisanih važećom Uredbom u Crnoj Gori. Danas se gorivo na domaćem tržištu prodaje po cijenama koje su i do 30 odsto ispod berzanskih, što znači da kompanije posluju sa čistim gubitkom“, saopšteno je iz UNKCG.

Problem, kako ističu, predstavlja postojeća uredba o formiranju maksimalnih maloprodajnih cijena, koja u uslovima naglih tržišnih poremećaja postaje ograničavajući faktor za redovno snabdijevanje i ne prati dinamiku promjena na međunarodnom tržištu.

U takvim okolnostima razlika između nabavnih i prodajnih cijena se brzo povećava, što dovodi do velikih finansijskih gubitaka za kompanije i poremećaja u lancima snabdijevanja.

„Ukoliko se aktuelni sukobi i geopolitičke tenzije nastave, a rast cijena energenata potraje, realno je očekivati da će finansijski pritisak na kompanije koje posluju na crnogorskom tržištu postati neodrživ već sjutra“, upozoravaju iz Udruženja.

Dodaju da bi u takvom scenariju kontinuitet snabdijevanja mogao biti ozbiljno ugrožen, što bi imalo posljedice po privredu, saobraćaj, turizam i svakodnevni život građana.

UNKCG je pozvao nadležne institucije da hitno razmotre privremeno deregulaciju postojećeg modela formiranja cijena naftnih derivata, uključujući moguće smanjenje akciza, kako bi sistem mogao brže reagovati na nagle promjene na tržištu.

„Bez pravovremene reakcije regulatora, nastavak ovakvog trenda mogao bi dovesti do ozbiljnih poremećaja na tržištu goriva, pa čak i do ugrožavanja održivosti poslovanja naftnih kompanija koje snabdijevaju crnogorsku privredu i građane“, poručili su iz Udruženja.