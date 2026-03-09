Cijene naftnih derivata i za 40 centi po litru veće kod dobavljača nego u prodaji u Crnoj Gori, naftne kompanije apeluju na vladu da promijeni uredbu

Izvor: MONDO

Crnoj Gori u narednih par dana prijeti potpuni nestanak goriva na pumpama, naročito euro dizela, ukoliko Vlada u ponedjeljak ne ukine uredbu o određivanju maloprodajnih cijena i dozvoli slobodno formiranje cijena, taj zahtjev Vladi poslalo je udruženje naftnih kompanija, prenose Vijesti.

Prema informacijama “Vijesti”, najveći dobavljači su već od petka svojim partnerima u Crnoj Gori najavili prekid snabdijevanja gorivom jer je sada na međunarodnim berzama euro dizel skuplji za oko 40 centi po litru u odnosu na važeću cijenu u Crnoj Gori, odnosno trgovci u posljednja dva dana na svakom prodatom litru gube 40 centi.

Udruženje naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG) upozorilo je juče popodne da postoji ozbiljan rizik od prekida snabdijevanja gorivom Crne Gore, zbog toga što su cijene goriva kod dobavljača više za 30 odsto od cijena koje sada važe u Crnoj Gori.

Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović juče je za TV Vijesti rekao da očekuje poskupljenje eurodizela za 14 centi, da nestašice neće biti jer je rezervama koje se forimiraju ima goriva za mjesec dana, da zna da je od petka bilo obustava uvoza ali da su drugi nastavili sa nabavkama.

Prema sadašnjoj formuli iz uredbe, euro dizel bi od ponedjeljka u ponoć trebalo da poskupi za 16 ili 14 centi, ali će trgovci i dalje gubiti oko 24 centa po svakom prodatom litru i to bi trebalo da trpe dvije sedmice do novog usklađivanja.

Kako je pojašnjeno “Vijestima”, cijeli rast cijena naftnih derivata koji se na međunarodnim berzama desio u proteklih osam dana nije ušao u uporedni period za obračun maloprodajnih cijena po postojećoj uredbi, a rast cijena na berzama i kod dobavljača nastavljen je i nakon uzimanja presjeka u petak u podne za potrebe formule za obračun domaćih maloprodajnih cijena.

Dobavljači goriva, čak i oni koji imaju svoje firme - podružnice u Crnoj Gori, obavijestili su kupce da po ovim cijenama koje sada važe i koje bi prema uredbi važile od utorka neće slati gorivo za Crnu Goru, osim ukoliko Vlada ne dozvoli liberalizaciju cijena kako bi prodajne cijene u Crnoj Gori bile veće od nabavnih i mogle da pokriju sve ostale troškove, prenose Vijesti.

Privremeno ukidanje ove uredbe značilo bi povećanje cijene euro dizela za oko 40 centi po litru odmah od ponedjeljka i one bi se svakodnevno mijenjale u zavisnosti od tržišnih cijena.

Zakon o akcizama omogućava Vladi da privremeno, usljed problema na tržištu, može smanjiti akcize za 50 odsto. Međutim, to bi u slučaju euro dizela, značilo smanjene cijene od oko 25 centi po litru, kroz umanjenje akcize i niži oznos PDV-a zbog manje osnovice. To umanjenje ne bi bilo dovoljno da ublaži rast cijena na tržištu, a zakon ne predviđa potpuno ukidanje akciza.

Moguće da se danas Vlada odluči na kombinaciju metoda, odnosno umanjenje akciza za 50 odsto na euro dizel uz ukidanje ograničenja za rast cijena. To bi vodilo rastu cijene aurodizela za oko 15 centi, a istovremeno bi omogućilo trgovcima da nastave sa nabavkama i izbjegao prekid snabdijevanja, navode Vijesti.

Glavni razlog zašto je Crne Gora osjetljivija na velike promjene na tržištu naftnih derivata je taj što je jedna od rijetkih država koja nema nikakve naftne rezerve iako ih kao aktivno priprema već dvije godine. Da postoje rezerve sada bi se tržište snabdijevalo iz njih i ne bi bilo rizika za prekid nabavki od inostranih dobavljača i velikog rasta cijena.



Drugi razlozi potiču iz same uredbe, jer se cijene usklađuju periodično za 14 dana, što je predug period u slučajevima dinamilčnih promjena, kao što je sadašnja situacija. Zemlje iz regiona koje imaju slične uredbe već su prešle na sedmično usklađivanje.

Ova sporna uredba je na snazi od 2002. godine i ona predviđa na trgovci naftnim derivatima imaju fiksnu maržu bez obzira na iznos maloprodajne cijene. Njihova zarada na eurodizelu je šest centi i prije 24 godine i sada, iako su im značajno povećani razni troškovi, a naročito zarade radnika. Domaće naftne kompanije već godinama traže izmjenu ove uredbe jer im ne omogućava akumulaciju kapitala za velike investicije kakva bi bila stvaranje njihovih većih rezervi goriva, prenose Vijesti.



Ministarstvo energetike je u maju prošle godine pripremilo novu Uredbu o određivanju maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata, kojom je priznalo uvećane troškove prilikom distribucije i prodaje goriva, dok će biti ukinuto ograničavanje cijene supera 98 i koju će u buduće određivati samo trgovci. Međutim, ona je naknadno povučena sa dnevnog reda sjednice Vlade i nije ni usvojena.

Iz UNKCG juče su naveli da su nabavne cijene naftnih derivata na međunarodnom tržištu već značajno iznad maksimalnih maloprodajnih cijena koje su propisane važećom Uredbom u Crnoj Gori.

“Danas se gorivo na domaćem tržištu prodaje po cijenama koje su i do 30 odsto ispod cijena na berzama, što znači da kompanije posluju sa čistim gubitkom. Problem predstavlja postojeća Uredba kojom se vrši obračun maksimalnih maloprodajnih cijena, koja u uslovima naglih i izraženih tržišnih poremećaja postaje ograničavajući faktor za kontinuitet i redovnost snabdijevanja, te ne prati dinamiku promjena na međunarodnom tržištu. U takvim okolnostima, razlika između nabavnih i prodajnih cijena se rapidno povećava, što neminovno stvara ozbiljne finansijske gubitke za kompanije i dovodi do poremećaja u lancima snabdijevanja. Ukoliko se aktuelni sukobi i geopolitičke tenzije nastave, a rast cijena energenata potraje, realno je očekivati da će finansijski pritisak na kompanije koje posluju na crnogorskom tržištu postati neodrživ već sjutra”, saopšteno je je Udruženja, pišu Vijesti.



U takvom scenariju, dodaju, postoji ozbiljan rizik da će biti ugrožen kontinuitet snabdijevanja tržišta, što bi moglo imati dalekosežne posljedice po privredu, saobraćaj, turizam i svakodnevni život građana.

“Naftne kompanije u Crnoj Gori posluju u visoko regulisanom okruženju i u kontinuitetu obezbjeđuju stabilno snabdijevanje tržišta energentima, pri čemu država ostvaruje značajne prihode kroz akcize, porez na dodatu vrijednost i druge fiskalne obaveze koje proizlaze iz prometa naftnih derivata. Porastom nabavne cijene doći će do rasta naplate PDV-a po osnovu uvoza goriva, čime se stiču uslovi za korekcije drugih nameta na gorivima. UNKCG smatra da je u interesu građana, privrede i države da regulatorni okvir bude dovoljno fleksibilan kako bi mogao odgovoriti na izuzetne okolnosti na međunarodnom tržištu energenata”, navedeno je u saopštenju.

Trenutne rezerve goriva kod svih prodavaca, osim Jugopetrola, je onoliko koliko im može stati u tankove ispod samih pumpi, što je u periodima uobičajne količinske prodaje dovoljno za četiri - pet dana. Međutim, proteklih dana je bila povećana prodaja zbog najave rasta cijena, tako da je upitno za koliko još dana.

Prema informacijama “Vijesti” kod Jugopetrola je situacija nešto bolje jer jedini ima skladišta u Luci Bar, ali je i on posljednjih dana ograničio prodaju drugim naftnim kompanijama u Crnoj Gori koje je snabdijevao. Takođe i njegov većinski vlasnik “Hellenic Petroleum” najavio da bi od ponedjeljka mogao obustaviti nove pošiljke ako cijene u Crnoj Gori ne budu povećane, kako ne bi trpio velike gubitke.



Iz UNKCG-a su pozvali nadležne institucije da hitno razmotre Privremeno deregulisanje postojećeg modela formiranja cijena naftnih derivata, uključujući moguće smanjenje akciza, koje imaju na raspolaganju, a čime bi se omogućila brža reakciju sistema na nagle tržišne promjene, a sa ciljem redovnog snabdijevanja i zaštite tržišta od inflatornih uticaja, prenose Vijesti.

“Bez pravovremene reakcije regulatora, nastavak ovakvog trenda mogao bi dovesti do ozbiljnih poremećaja na tržištu goriva, a u krajnjem slučaju i do ugrožavanja održivosti poslovanja naftnih kompanija koje obezbjeđuju snabdijevanje crnogorske privrede i građana. UNKCG ostaje otvoreno za dijalog sa Vladom Crne Gore i nadležnim institucijama u cilju pronalaženja održivog rješenja koje će očuvati stabilnost tržišta, sigurnost snabdijevanja i zaštitu potrošača”, navodi se u saopštenju.