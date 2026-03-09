Na sastanku je ocijenjeno da u Crnoj Gori nema nestašice naftnih derivata niti trenutno postoji rizik od poremećaja u snabdijevanju tržišta.

Izvor: Ministarstvo energetike i rudarstva

Na crnogorskom tržištu trenutno ima dovoljno naftnih derivata i ne postoji rizik od poremećaja u snabdijevanju, ocijenjeno je na današnjem sastanku Savjeta za obezbjeđenje sigurnog snabdijevanja tržišta naftnim derivatima. Ipak, zahtjevi dijela privrednih subjekata biće pažljivo analizirani kako bi se pronašla održiva rješenja za izazove sa kojima se suočavaju pojedine kompanije.

“Sastanak Savjeta za obezbjeđenje sigurnog snabdijevanja tržišta naftnim derivatima održan je danas na inicijativu ministra energetike i rudarstva Admira Šahmanovića, uz učešće stalnih članova Savjeta i predstavnika većine naftnih kompanija koje posluju u Crnoj Gori, uključujući i predstavnike Udruženja naftnih kompanija”, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Na sastanku je ocijenjeno da u Crnoj Gori nema nestašice naftnih derivata niti trenutno postoji rizik od poremećaja u snabdijevanju tržišta. Istaknuto je da snabdijevanje funkcioniše stabilno, dok globalna kretanja na tržištu energenata i volatilnost berzanskih cijena predstavljaju izazov sa kojim se suočava veliki broj država.

“Razmotreni su i problemi sa kojima se suočava dio energetskih subjekata, posebno manjih kompanija koje gorivo nabavljaju uvozom drumskim putem, bez sopstvenih skladišnih kapaciteta, po berzanskim cijenama na dan isporuke. U uslovima rasta berzanskih cijena, koje su trenutno više od regulisanih maloprodajnih cijena u Crnoj Gori, ove kompanije suočavaju se sa otežanim uslovima poslovanja”, ističe se u saopštenju.

Predstavnici naftnih kompanija ukazali su na potrebu izmjene pojedinih elemenata postojeće Uredbe, uključujući promjenu obračunskog perioda za formiranje cijena naftnih derivata, koji sada iznosi 14 dana, kao i mogućnost smanjenja akciza.

Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović istakao je da je riječ o kompleksnom pitanju koje je u velikoj mjeri uslovljeno globalnim kretanjima na tržištu energenata, te da je prije eventualnih izmjena potrebno sprovesti dodatne analize i konsultacije sa nadležnim institucijama, prije svega Ministarstvom finansija.

Naglašeno je da snabdijevanje tržišta nije ugroženo, ali da otežani uslovi poslovanja za dio manjih kompanija zahtijevaju pažljivu analizu kako bi se sagledale moguće privremene mjere i pronašla održiva rješenja.

“Sastanak Savjeta je pokazao da u Crnoj Gori trenutno nema nestašice goriva i da tržište funkcioniše stabilno. Saslušali smo zahtjeve manjih distributera vezane za smanjenje akciza i skraćivanje obračunskog perioda. Vrlo pažljivo ćemo analizirati sve predloge i, zajedno sa resorom finansija, razmotriti moguće modele. Razumijemo izazove poslovanja, ali ishitrene izjave i pokušaji da se u interesu određenih grupacija stvori panika ne doprinose dobrom poslovnom ambijentu i najmanje su korisni građanima. Interesi građana ostaju apsolutni prioritet, a zajedno sa privredom tražimo održiva rješenja za sve učesnike na tržištu”, poručio je Šahmanović.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva apelovali su na odgovorno informisanje javnosti, upozoravajući da neprovjerene ili ishitrene informacije mogu izazvati nepotrebnu zabrinutost građana i stvoriti pogrešan utisak o stanju na tržištu.

U Crnoj Gori će od ponoći litar obje vrste benzina biti skuplji sedam centi, a eurodizela 16, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Zbog dešavanja na Bliskom istoku ranije je najavljeno značajno poskupljenje goriva u Crnoj Gori.

Litar eurosupera 98 koštaće od ponoći 1,50 eura, što je sedam centi više nego sad.

Sedam centi po litru poskupiće i eurosuper 95 i koštaće 1,47 eura.

U ovom obračunskom periodu najviše će poskupiti litar dizela i koštaće 1,50 eura što je čak 16 centi više nego sada.

Petnaest centi po litru biće skuplje lož ulje i od ponoći će koštati 1,42 eura.

“Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata naredni obračun će se obaviti 23. marta, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 24. marta”, zaključili su iz Ministarstva energetike i rudarstva.