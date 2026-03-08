Stručnjaci upozoravaju da su akcize i PDV znatno viši nego u pojedinim susjednim državama, dok Vladu pozivaju na privremeno smanjenje akciza kako bi se očuvalo redovno snabdijevanje.

Izvor: MONDO

Današnje poređenje cijena goriva u Crnoj Gori i državama regiona pokazuje da su cijene na domaćem tržištu trenutno značajno ispod regionalnog prosjeka, jer su pojedine zemlje već izvršile prilagođavanje berzanskim kretanjima – kroz izmjene uredbi ili slobodno formiranje cijena.

U Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini akcize i porez na dodatu vrijednost znatno su niži nego u Crnoj Gori, pa čak i nakon usklađivanja sa globalnim poskupljenjima goriva njihove maloprodajne cijene ostaju povoljnije.

Kada se uporede ključni državni nameti – akcize i PDV – razlike po litru goriva su značajne. Na postojeće cijene u Crnoj Gori dodatno se primjenjuje i novi državni namet od tri centa po litru za obavezne rezerve nafte i naftnih derivata.

Podaci ukazuju da rast cijena goriva u Crnoj Gori nije prvenstveno rezultat poslovne politike naftnih kompanija, već u velikoj mjeri zavisi od visine državnih dažbina.

„Da bi se zadržao kontinuitet snabdijevanja, Vlada treba da se sada odgovorno ponese prema odlukama koje treba donijeti, a to je privremeno smanjenje akciza i izmjena uredbe o ograničavanju cijena“, saopšteno je “Vijestima” iz izvora iz ove djelatnosti.