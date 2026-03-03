,,Ono što je realno moguće, ukoliko globalne tenzije potraju ili se prodube, jeste rast cijena naftnih derivata usljed kretanja cijena sirove nafte na svjetskom tržištu"

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

"Snabdijevanje naftnim derivatima u Crnoj Gori u ovom trenutku nije ugroženo niti očekujemo poremećaje u isporukama", saopštili su Pobjedi iz Ministarstva energetike i rudarstva upitani za uticaj dešavanja i ratnih sukoba na Bliskom istoku na domaće tržište naftnih derivata.

Navode da je fizička dostupnost goriva na našem tržištu stabilne te da uvozne rute na ovom dijelu Mediterana nijesu u velikoj mjeri zavisne od Ormuskog moreuza.

,,Ono što je realno moguće, ukoliko globalne tenzije potraju ili se prodube, jeste rast cijena naftnih derivata usljed kretanja cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. Dakle, potencijalni efekti bi se mogli odraziti kroz cjenovne pritiske, ali ne kroz nestašice goriva ", kazali su Pobjedi iz resora kojim rukovodi Admir Šahmanović.

Naglašavaju i da Ministarstvo ne razmatra niti donosi bilo kakve vanredne odluke o povećanju cijena, dodajući da cijena zavisi isključivo od kretanja na međunarodnom tržištu naftnih derivata.

,,Cijene se ne koriguju proizvoljno niti diskreciono. Obračun maksimalnih cijena vrši se redovno, na svake dvije sedmice, u skladu sa Uredbom o načinu obračuna maksimalnih cijena naftnih derivata i Zakonom o energetici. Cijene se formiraju isključivo na osnovu berzanskih parametara - Platts kotacija za derivate, pariteta Genova Levera, uz konverziju dolara u eure prema kursu koji se preuzima sa sajta Centralne banke Crne Gore. Na tako utvrđenu osnovicu dodaju se priznati troškovi naftnim kompanijama i zakonom propisane državne dažbine, uključujući lučku taksu, carinu i PDV", navode iz Ministarstva, prenosi Pobjeda.

Dodatnu sigurnost, kako navode, obezbjeđuje sistem obaveznih rezervi naftnih derivata koji je uspostavljen i koji se kontinuirano jača.

Do sada je formirano 44.260 metričkih tona rezervi, što omogućava stabilno snabdijevanje tržišta u periodu od mjesec do mjesec i po u slučaju eventualnih poremećaja. Institucije pažljivo prate situaciju i, ukoliko bude potrebe, spremni smo da reagujemo u cilju očuvanja stabilnosti tržišta – kazali su iz Ministarstva.

Pobjedi su iz Ministarstva potvrdili da je započela adaptacija naftnih rezervora u Luci Bar. Posao je dodijeljen konzorcijumu čiji je nosilac hrvatska kompanija S.A.K.Z. koja bi zajedno sa članicama crnogorskim kompanijama Ivkon, Fatima-ing, Lars Fire, MM sistem, Montenegro lift i PINCel do jeseni trebalo da završi adaptaciju. Konzorcijum je ponudio da uradi ovaj posao za 1,74 miliona eura bez PDV-a, što je skoro 164.000 eura ispod procijenjene vrijednosti.

Nedavno je Uprava za ugljovodonike ponovo raspisala tedner za nabavku dizel goriva radi uspostavljanja naftnih rezervi, nakon što je prvi propao jer je ponuda Jugopetrola, koji je bio jedini ponuđač, bila neispravna. Otvaranje ponuda za tender vrijedan 11 miliona eura planiran je za 11. mart.

Najmanje 150 tankera, među kojima i oni koji prevoze sirovu naftu i LNG, usidrilo se juče u otvorenim vodama Persijskog zaliva, blizu Ormuskog moreuza, a desetine ostalih stacionirani su s druge strane.

Tankeri su grupisani u otvorenim vodama uz obale glavnih država proizvođača nafte u Zalivu, među kojima su Irak i Saudijska Arabija, kao i div u proizvodnji tečnog prirodnog gasa Katar, procijenio je Rojters na osnovu podataka o praćenju brodova putem platforme MarineTraffic.

Brojni brodovi su usidreni unutar isključivih ekonomskih zona (IEZ) ključnih zemalja Persijskog zaliva, uključujući Kuvajt i Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), podaci su MarineTraffica, a desetine teretnih brodova odvojeno su grupisani i usidreni u raznim IEZ-ovima.

Oko 20 odsto globalne nafte, uključujući i onu iz Saudijske Arabije, UAE, Iraka, Kuvajta i Irana, prolazi kroz Ormuz zajedno s velikim količinama LNG-a iz Katara. Uz to je još najmanje stotinu tankera trenutno usidreno izvan moreuza uz obale i sidrišta UAE i Omana uz desetine teretnih brodova.

Nakon izraelsko-američkog napada nekoliko vlasnika tankera, naftnih kompanija i trgovačkih kuća obustavilo je isporuku sirove nafte, goriva i LNG-a preko Ormuskog moreuza, a Teheran je objavio da ga je zatvorio za plovidbu, rekli su trgovački izvori u subotu.

Danski brodarski div Maersk objavio je da do daljnjeg obustavlja sav promet kroz Ormuski moreuz zbog, kako navode, pogoršanja bezbjednosne situacije u regiji Bliskog istoka. Riječ je o jednoj od najvećih svjetskih kompanija za kontejnerski prevoz.

,,Do daljnjeg obustavljamo sve prolaske brodova kroz Ormuski moreuz. Zbog toga bi naši servisi koji uključuju luke u Arapskom zalivu mogli kasniti, biti preusmjereni ili će im se raspored plovidbe prilagoditi", poručili su iz Maerska, kako javlja Pobjeda.