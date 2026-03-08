Ministar tvrdi da država ima zalihe za mjesec dana, dok naftne kompanije upozoravaju na rizik od prekida snabdijevanja.

Izvor: Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa

Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović poručio je da u Crnoj Gori neće doći do nestašice goriva, iako se od utorka očekuje značajno poskupljenje.

On je za Televiziju Vijesti rekao da bi dizel mogao poskupjeti oko 14 centi po litru, dok bi benzin mogao biti skuplji oko šest centi. To je, kako navodi, nešto manje od procjena Udruženja naftnih kompanija, koje tvrdi da bi dizel mogao poskupjeti i do 16 centi.

Šahmanović je naglasio da Vlada prati situaciju i da formiranje državnih rezervi treba da obezbijedi stabilno snabdijevanje.

Prema njegovim riječima, već je formirano oko 40 odsto planiranih rezervi, odnosno oko 45 hiljada metričkih tona goriva, što bi, kako tvrdi, bilo dovoljno za mjesec dana ukoliko ne bi bilo uvoza.

Ministar je potvrdio i da su pojedine pumpe obustavile uvoz još u petak, ali ističe da najveći dobavljači i dalje nabavljaju gorivo, te da je uvoz tokom vikenda čak bio povećan.

Ranije danas Udruženje naftnih kompanija Crne Gore upozorilo je da postoji ozbiljan rizik od prekida snabdijevanja gorivom jer su nabavne cijene, posebno eurodizela, i do 30 odsto veće od trenutno važećih cijena u Crnoj Gori.

„Vijesti“ nezvanično saznaju da su pojedine pumpe već ostale bez goriva, dok bi većina ostalih mogla imati probleme sa snabdijevanjem već od sjutra.