Kako su kazali, litar obje vrste benzina poskupiće za jedan cent, pa će litar eurosuper 98 koštati 1,42 eura, dok će litar eurosuper 95 koštati 1,39 eura.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Ministartsvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od ponoći poskupiti sve vrste goriva.

Takođe, litar benzina i lož ulja poskupiće za po dva centa, pa će litar eurodizela koštati 1,33 eura, a litar lož ulja 1,26 eura.

“Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata („Službeni list CG“, broj 23/21 i 10/25) naredni obračun će se obaviti 23. februara 2026. godine, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 24. februara 2026.godine”, zaključuju iz Ministarstva energetike i rudarstva.