Naredni obračun će se obaviti 09.marta 2026. godine

Izvor: MONDO

Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da su od sjutra u Crnoj Gori sve vrste goriva skuplje za cent.

Tako će litar Eurosupera 98 koštati 1,43 eura, dok će litar Eurosuper 95 biti 1,40 eura.

Litar Eurodizela od sjutra će koštati 1,34 eura.

Cijena lož ulja po litru biće 1,27 eura.

“Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata naredni obračun će se obaviti 9.marta, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 10.marta”, zaključili su.