Rast zarada bez produktivnosti i jačanje potrošnje glavni uzroci cjenovnih pritisaka

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Inflacija u Crnoj Gori iznosi 3,9 odsto, gotovo duplo više nego u Evropskoj uniji i eurozoni, pokazuju podaci Eurostata i Monstata.

Ekonomisti ocjenjuju da su glavni uzroci rasta cijena administrativno povećanje zarada bez rasta produktivnosti, u okviru programa „Evropa sad“, kao i jačanje potrošnje.

„Kada se zarade povećavaju bez rasta produktivnosti, dolazi do većeg opticaja novca i rasta cijena“, ocijenio je ekonomista Mirza Mulešković, dodajući da je dodatni pritisak na tržište stvorilo i prisustvo velikog broja stranih radnika.

Ekonomista Stevan Gajević navodi da Crna Gora, pored uvozne inflacije iz EU, ima i snažne unutrašnje uzroke rasta cijena, naročito u sektoru hrane, usluga, lijekova i građevinarstva.

Sagovornici ističu da su kratkoročne mjere ograničenog dometa, te da je jedino dugoročno rješenje jačanje domaće proizvodnje, povećanje produktivnosti i racionalizacija javne potrošnje.