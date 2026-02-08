Pojačane kontrole ugostiteljskih objekata i saobraćaja tokom dvije večeri

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kotorska policija podnijeće zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka protiv roditelja čija su maloljetna djeca zatečena pod dejstvom alkohola tokom pojačanih kontrola ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Kotor.

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor, u saradnji sa turističkom inspektorkom opštinske Službe za inspekcijske poslove, tokom prethodne dvije večeri sproveli akciju pod nazivom „Mladost“.

„Akcije se sprovode u cilju kontrole točenja alkoholnih pića, sa posebnim akcentom na zabranu točenja alkohola maloljetnim licima, kao i radi kontrole operativno interesantnih lica i pripadnika organizovanih kriminalnih grupa u ugostiteljskim objektima“, navodi se u saopštenju.

Tokom kontrole u jednom ugostiteljskom objektu u Radanovićima zatečen je maloljetnik star 16 godina, za kojeg je utvrđeno da je konzumirao alkohol. Turistička inspektorka je protiv pravnog i odgovornog lica u tom lokalu podnijela prekršajnu prijavu u skladu sa Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu.

U drugom ugostiteljskom objektu, u mjestu Sveti Stasije, policija je zatekla osam maloljetnika uzrasta od 15 do 17 godina, koji su bili pod dejstvom alkohola. Od maloljetnika i njihovih roditelja uzeta su obavještenja na zapisnik, a protiv roditelja će biti podnijeti zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka zbog zanemarivanja, shodno članu 37 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Pored toga, kotorska saobraćajna policija je tokom pojačane kontrole učesnika u saobraćaju procesuirala tri vozača. Dva lica su lišena slobode – jedno zbog odbijanja testiranja na prisustvo psihoaktivnih supstanci, a drugo zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1,55 g/kg. Treći vozač, kod kojeg je utvrđeno 0,66 g/kg alkohola u organizmu, procesuiran je u redovnom postupku.

Sva procesuirana lica odgovaraće za prekršaje iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.