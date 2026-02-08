Bivši lider crno-bijelih Dante Egzum više nije igrač Vašingtona

Izvor: MN Press

Australijski košarkaš Dante Egzum (30) više nije igrač Vašington Vizardsa. Njegov klub je zatražio raskid ugovora, prema kojem je svega tri dana bio član tima iz glavnog grada Sjedinjenih Američkih Država. Egzum je stigao u Vašington u trejdu tri ekipe i nije odigrao nijedan meč, niti će to učiniti u skorije vrijeme, jer je zbog teške povrede desnog koljena završio sezonu još 20. novembra.

Egzum je početkom sezone potpisao jednogodišnji produžetak ugovora sa Dalasom, u kojem su mu prethodne sezone, nažalost, bile obilježene povredama. Nekada eksplozivni bek Partizana prošlog marta je doživio prelom lijeve ruke na utakmici protiv Hjustona i zbog toga je morao na višemjesečnu pauzu.

Australijanac je bio igrač Dalasa od jula 2023. godine, kada se vratio u NBA ligu poslije sjajne epizode u Partizanu i prethodno sezone provedene u Barseloni. U najjaču ligu svijeta stigao je još 2014. godine kao visoki peti pik drafta i veliki talenat Jute, koja ga je tada izabrala. Nažalost, već iste godine doživio je prvu tešku povredu – kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta koljena.

Komplikacije posle operacije

Četiri godine kasnije, takođe u Juti, doživio je još jednu tešku povredu desnog koljena, kidanje patele, zbog koje je ponovo morao na dužu pauzu. Da sve bude još komplikovanije, njegov trenutni problem nije nastao na terenu, već se prošlog ljeta stanje desnog koljena zakomplikovalo nakon operacije, pa je morao ponovo „pod nož“.

Igrajući za Jutu, Klivlend i Dalas, Dante Egzum je u prosjeku bilježio 6,2 poena i 1,9 skokova na ukupno 320 ligaških NBA utakmica. U plej-ofu je odigrao 38 mečeva za Jutu (17) i Dalas (21), gdje je u ulozi rezerviste doprinosio sa prosječno 3,3 poena.