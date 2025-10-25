Inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) blago je ubrzala u septembru, uz osjetno blaži pad cijena benzina, pokazao je izvještaj ministarstva rada.

Izvor: YouTube/Printscreen/ CBS Evening News

Vašington, (MINA-BUSINESS) - Inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) blago je ubrzala u septembru, uz osjetno blaži pad cijena benzina, pokazao je izvještaj ministarstva rada.

Potrošačke cijene bile su u septembru više tri odsto nego u istom prošlogodišnjem mjesecu, izračunalo je ministarstvo, signalizirajući najvišu godišnju stopu inflacije od početka godine, prenosi SEEbiz.

U avgustu cijene su na godišnjem nivou bile više 2,9 odsto, nakon stabilnog rasta u prva dva ljetna mjeseca, 2,7 odsto.

I nakon što se isključe energija i hrana, cijene su u septembru bile više tri odsto nego u istom prošlogodišnjem mjesecu. U avgustu je temeljna inflacija iznosila 3,1 odsto. Hrana je u septembru bila skuplja 2,7 odsto nego prije godinu, a isto toliko poskupila je u avgustu. Gas za domaćinstva ponovo je bio skuplji, 11,7 odsto u odnosu na prošlogodišnji septembar. U avgustu cijene su mu bile više 13,8 odsto. Struja je ipak poskupila 5,1 odsto nakon što su joj u avgustu cijene bile više 6,2 odsto nego u istom prošlogodišnjem mjesecu. Benzin je bio 0,5 odsto jeftiniji nego prije godinu. U avgustu cijene su mu bile niže 6,6 odsto. Hrana je poskupila 0,3 odsto, upola blaže nego na kraju ljeta. Cijene benzina porasle su 4,1 odsto, više nego dvostruko snažnije nego u avgustu. Struja i gas za domaćinstva pojeftinili su 0,5 odnosno 1,2 odsto.

Kad se isključe energija i hrana, temeljna inflacija iznosila je 0,2 odsto i pokazuje blago usporavanje rasta cijena u odnosu na avgust, pokazao je izvještaj ministarstva.





