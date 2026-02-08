Kod mosta Luča u Podgorici u toku je pretraga Morača, nakon što je vozilo sletjelo u rijeku oko jedan sat posle ponoći.

Na terenu su ekipe Službe zaštite i spasavanja, policija, kao i ronilački timovi, uključujući i ronioce iz Bijele. Potraga se obavlja i uz pomoć dronova, s obzirom na zahtjevne uslove na terenu.

Iz policije je nezvanično saopšteno da će tek nakon izvlačenja vozila biti utvrđeno koliko se osoba nalazilo u automobilu u trenutku nesreće. Prema dosadašnjim nezvaničnim saznanjima, vozilom je upravljala ženska osoba, a provjerava se da li su u automobilu bile još dvije osobe.

Kako se navodi, nadzorne kamere u blizini Vodovoda zabilježile su kretanje automobila, koji je potom snimljen i kod Logističkog centra, nakon čega se okrenuo u pravcu Donje Gorice. Neposredno prije mosta Luča, vozilo je, prema nezvaničnim informacijama, izgubilo kontrolu, prešlo iz desne u lijevu saobraćajnu traku preko ostrva i sletjelo u rijeku.

Na makadamskom dijelu puta uočeni su tragovi, kao i djelovi vozila. Na licu mjesta tokom noći i danas prisutni su i članovi porodice.

Iz policije je nezvanično potvrđeno da je došlo do slijetanja putničkog motornog vozila sa mosta Luča u rijeku Moraču, dok se potraga i dalje nastavlja.