Specijalno državno tužilaštvo detaljno obrazložilo postupanje u predmetu bivše specijalne tužiteljke, koja se nalazi u bjekstvu nakon pravosnažne presude

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) demantovalo je navode iz otvorenog pisma odbjegle bivše specijalne državne tužiteljke Lidija Mitrović, koja je pravosnažno osuđena na sedam mjeseci zatvora i trenutno se nalazi u bjekstvu.

Podsjećamo, Mitrović se obratila javnosti otvorenim pismom u kojem je navela razloge zbog kojih je odlučila da se ne javi na izdržavanje zatvorske kazne, tvrdeći da nije kriva za djelo za koje je osuđena.

Tim povodom, a zbog pojačanog interesovanja javnosti, Specijalno državno tužilaštvo objavilo je opširno saopštenje u kojem navodi da su tvrdnje iz pisma „neistinite u dijelu koji se odnosi na rad Tužilaštva i postupanje glavnog specijalnog tužioca“.

U saopštenju se precizira da su Specijalnom državnom tužilaštvu 23. marta i 13. aprila 2021. godine podnijete dvije krivične prijave protiv bivše ministarke odbrane, koje su dodijeljene u rad tadašnjoj specijalnoj tužiteljki Lidiji Mitrović.

Kako navode iz SDT-a, u decembru 2022. godine Mitrović je izradila nacrt neposredne optužnice, ali je tom prilikom učinila „brojne povrede Zakona o Državnom tužilaštvu, Zakonika o krivičnom postupku, Pravilnika o unutrašnjem poslovanju i Godišnjeg rasporeda poslova“.

„Tokom izviđaja u više navrata povrijeđeno je pravo na odbranu okrivljene i drugih lica, jer nijesu blagovremeno obavještavani o dokaznim radnjama kojima imaju pravo da prisustvuju“, navodi se u saopštenju.

Zbog uočenih nepravilnosti, glavni specijalni tužilac je, koristeći zakonska ovlašćenja, 1. decembra 2022. godine dao pisano uputstvo za postupanje u predmetu, kako bi se isti okončao u skladu sa zakonom i tužilačkom praksom.

Iz SDT-a dodaju da je u aprilu 2023. godine Mitrović izradila nacrte dvije odluke – neposredne optužnice i rješenja o odbacivanju druge krivične prijave – ali je utvrđeno da je optužni nacrt zasnovan na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju, bez sprovođenja svih neophodnih dokaznih radnji.

„Osuđena nije završila rad na predmetu do trenutka udaljenja od dužnosti, koje je uslijedilo nakon pokretanja krivičnog postupka protiv nje, odlukom Tužilačkog savjeta“, navodi SDT.

Posebno se ističe da je Mitrović imala zakonsku mogućnost da ospori data uputstva i zatraži izuzeće iz predmeta, ali to pravo nije iskoristila.

Tužilaštvo je odlučno odbacilo i navode o navodnom uticaju glavnog specijalnog tužioca na sudiju Višeg suda u Podgorici Nenad Vujanović, koji je donio pravosnažnu presudu.

„Neistinite su tvrdnje o prijateljskim odnosima i bilo kakvom posredovanju u napredovanju bliskih lica sudije“, poručuju iz SDT-a.

Dodaje se i da Tužilaštvo nije bilo zadovoljno izrečenom kaznom od sedam mjeseci zatvora, zbog čega je uložilo žalbu Apelacionom sudu, tražeći izricanje strože kazne, ali je ta žalba odbijena.

„Specijalno državno tužilaštvo i njegov rukovodilac ne utiču, niti pokušavaju da utiču na rad sudija. Poslove krivičnog gonjenja nastavićemo da obavljamo savjesno, nezavisno, nepristrasno i odgovorno, u skladu sa Ustavom i zakonom“, zaključuje se u saopštenju SDT-a.