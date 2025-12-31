Skupština opštine Budva usvojila je budžet od rekordnih 79 miliona eura, s 35 miliona predviđenih za kapitalne investicije. Sjednicu su obilježile optužbe opozicije za nepotizam i skraćivanje rasprave, dok je DPS neočekivano podržao ključne odluke izvršne vlasti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Skupština opštine Budva usvojila je budžet za 2026. godinu u iznosu od rekordnih 79 miliona eura, od čega je 35 miliona predviđeno za kapitalne investicije, prenosi Radio Televizija Budva.

Sjednicu su obilježile optužbe opozicije za nepotizam i skraćivanje rasprave, ali i neočekivana podrška DPS-a, koja je osigurala prolaz ključnim odlukama administracije predsjednika Opštine Nikole Jovanovića.

Vršilac dužnosti sekretara za budžet, Slavko Đukanović, naglasio je da je budžet ambiciozan, ali realan, uz saglasnost Ministarstva finansija. Planirane investicije uključuju kupovinu zgrade Jugoslovenskog riječnog brodarstva, zgrade Jadranske straže u Starom gradu i uređenje korita Grđevice.

Predsjednik Jovanović istakao je da budžet predstavlja finansijski plan razvoja grada, a ne političku izjavu, te da projekti poput Kulturnog centra u zgradi JRB-a i javnih garaža za hram imaju za cilj unapređenje Budve.

Odbornik DPS-a Nikola Milović objasnio je podršku budžetu kao doprinos stabilizaciji i ekonomskom razvoju, uključujući izgradnju pravoslavnog hrama. S druge strane, predstavnici opozicije kritikovali su prenesena sredstva, nepotizam, ulaganja u “zabavu” i nedostatak podrške za parking i socijalne programe.

Sjednica je završena tajnim glasanje, pri čemu je budžet usvojen u integralnom obliku sa 18 glasova. Svi amandmani opozicije odbijeni su, dok je odluka o osnivanju Gradskog prevoza odložena za naredno zasijedanje do definisanja pravnog okvira.