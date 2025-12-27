Amandmanima je Ministarstvu turizma opredijeljeno dodatnih 154.231,85 eura za izradu nove strategije razvoja turizma, dok je za organizaciju velikog foruma država Evrope i Azije izdvojeno još 250 hiljada eura iz budžetske rezerve.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada Crne Gore dostavila je Skupštini 13 amandmana na Predlog budžeta za 2026. godinu, kojima se pet miliona eura iz budžetske rezerve preusmjerava za nove obaveze više resora, dok se Ministarstvu javnih radova dodaju novi višegodišnji kapitalni projekti ukupne vrijednosti oko 350 miliona eura, prenosi portal Vijesti.

Prema predloženim izmjenama, sredstva su opredijeljena za ministarstva unutrašnjih poslova, finansija, prostornog planiranja, turizma, kao i za potrebe novoosnovanog Fiskalnog savjeta i Skupštine. Ministarstvo unutrašnjih poslova dobiće dodatnih milion eura za isplatu bruto zarada svršenim polaznicima Policijske akademije u Danilovgradu, koji će biti zaposleni u Upravi policije tokom naredne godine.

Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine iz budžetske rezerve biće prebačeno dodatnih 1,65 miliona eura. Povećane su stavke za konsultantske usluge, izradu planske dokumentacije i arhitektonske konkurse, kao i sredstva za izradu i održavanje softvera. Ovom resoru dodijeljeno je i 300 hiljada eura za realizaciju ugovora sa državnom firmom „Zaštita prostora Crne Gore“, s ciljem uklanjanja bespravno izgrađenih objekata.

Amandmanima je Ministarstvu turizma opredijeljeno dodatnih 154.231,85 eura za izradu nove strategije razvoja turizma, dok je za organizaciju velikog foruma država Evrope i Azije izdvojeno još 250 hiljada eura iz budžetske rezerve.

Predviđeno je i da Ministarstvo odbrane, u slučaju potrebe, može koristiti dodatnih pet miliona eura iz budžetske rezerve tokom naredne godine. Izmijenjene su i pojedine stavke kod MUP-a, posebno u dijelu avio-helikopterske jedinice, gdje su precizirani iznosi za nabavku rezervnih djelova i održavanje letjelica.

Najznačajnije izmjene odnose se na Ministarstvo javnih radova, kojem su dodijeljeni novi višegodišnji kapitalni projekti. Među njima su rekonstrukcija bivše zgrade „Pobjede“ u Podgorici za potrebe Monstata, kao i izgradnja administrativnog i državnog data-centra u Podgorici, procijenjene vrijednosti 300 miliona eura. Izgradnja tog objekta planirana je u periodu od 2026. do 2030. godine, a veći dio sredstava očekuje se iz kredita, donacija i međudržavnih sporazuma, prenosi portal Vijesti.

Takođe, povećana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za kapitalne investicije, turističku infrastrukturu, sportske objekte, kao i za izgradnju glavne saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom u naselju Breza kod Kolašina.

Skupštini Crne Gore iz tekuće budžetske rezerve dodijeljeno je dodatnih 1,08 miliona eura za realizaciju programskih aktivnosti, dok su u budžetima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva odbrane predviđene manje unutrašnje preraspodjele bez promjene ukupnog iznosa.

Pored Vladinih amandmana, poslanici vladajuće koalicije predložili su da se na listu višegodišnjih projekata uvrsti i rekonstrukcija bazena Instituta „Simo Milošević“ u Igalu, čija je ukupna vrijednost procijenjena na 26,5 miliona eura. U narednoj godini planirano je finansiranje izrade i revizije tehničke dokumentacije, kao i usluga stručnog nadzora.