Kako je rekao predsjednik Skupštine opštine Žabljak Ivan Popović sjednica je, nakon kraćeg odlaganja, započeta i završena u konstruktivnoj atmosferi, a odbornici su razmatrali i usvojili više odluka značajnih za dalji razvoj opštine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Skupština opštine Žabljak usvojila je danas budžet za 2026. godinu težak nešto manje od sedam miliona eura.

Kako je kazao predsjednik Skupštine opštine Žabljak Ivan Popović sjednica je, nakon kraćeg odlaganja, započeta i završena u konstruktivnoj atmosferi, a odbornici su razmatrali i usvojili više odluka značajnih za dalji razvoj opštine, prenosi Dan.

Popović je kazao da je usvojeni budžet razvojni, odgovoran i investicioni, sa jasno postavljenim prioritetima u oblasti infrastrukture, turizma, podrške privredi, kao i očuvanja prirodnog i kulturnog nasljeđa.

"Budžetom su planirani radovi na adaptaciji gradskih saobraćajnica, rekonstrukciji domova u mjesnim zajednicama, unapređenju vodovodne i kanalizacione mreže, kao i povećana podrška Crkvenoj opštini Žabljak, lokalnim preduzećima i ustanovama", kazao je Popović.



Kako je naglasio, posebna pažnja biće posvećena i jačanju socijalnih, sportskih i kulturnih programa, kao i povećanju iznosa studentskih stipendija. Kapitalni projekti su, prema njegovim riječima, u fazi izrade, uz očekivanje visokog stepena realizacije tokom naredne godine.

Na sjednici je, pored budžeta, usvojen i Program rada Skupštine opštine Žabljak za 2026. godinu, koji definiše ključne pravce djelovanja lokalnog parlamenta u narednom periodu, sa fokusom na unapređenje efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti rada lokalne uprave.

Popović je zahvalio odbornicima na konstruktivnoj raspravi i istakao da je, uprkos početnim izazovima, Skupština pokazala odgovornost prema građanima i spremnost da javni interes stavi u prvi plan.