To proizilazi iz Programa rada i finansijskog plana JU “Kulturni centar Bar” za 2026. godinu, u koji “Vijesti” imaju uvid, a koji bi se pred odbornicima barske Skupštine trebalo da nađe u ponedeljak.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Javno preduzeće “Kulturni centar Bar” planira da u 2026. godini prihoduje 2,3 miliona eura, što je u odnosu na tekuću godinu više za 14 odsto, i da potroši isto toliko, a predviđeni su brojni sadržaji u institucijama kulture i tradicionalni festivali, među kojima se ističu i neki noviteti.

To proizilazi iz Programa rada i finansijskog plana JU “Kulturni centar Bar” za 2026. godinu, u koji “Vijesti” imaju uvid, a koji bi se pred odbornicima barske Skupštine trebalo da nađe u ponedeljak.

Sopstveni prihodi planirani su u iznosu od 887.052 eura i u strukturi ukupno planiranih prihoda učestvuju sa 38,56 odsto. U odnosu na plan za 2025. godinu, povećani su za 23,19 odsto.

Dotacija osnivača - Opštine Bar, planirana je u iznosu od 1.280.000 eura i čini 55,6 odsto ukupno planiranih prihoda, a u odnosu na ovu godinu povećana je za 5,78 osto, pišu Vijesti.

Sponzorstvo/sufinansiranje planirano je u iznosu od 133.000 eura i čini 5,78 odsto ukupno planiranih prihoda, a u odnosu na 2025. godinu povećano je za 38,54 odsto.

Kada su u pitanju rashodi, troškovi za zarade zaposlenih i organa upravljanja - Savjet, iznosiće 986.279 eura i čine 42,88 osto ukupnog novca koji ta ustanova planira da potroši, prenos

Ostala primanja i nadoknade zaposlenih iznose 149.710 eura, i u odnosu na plan za 2025. godinu smanjeni su za 1,94 odsto. Rashod za materijal i usluge iznosi 1.083.063 eura (47 odsto) i povećan je za skoro 20 odsto.

Novac predviđen za amortizaciju osnovnih sredstava iznosi 81.000 eura, a na opreme je planiran iznos od 95,694 eura, a ta sredstva su obezbijeđena u 2025. i neće opterećivati plan za 2026. godinu, piše u dokumentu.

“Kulturni centar Bar” je kompleksna institucija kulture u čijem sastavu su organizacione jedinice Dom kulture “Vladimir Popović Španac”, Narodna biblioteka i čitaonica “Ivo Vučković”, Galerija “Velimir A. Leković” (u čijem sastavu je Creative Hub), Zavičajni muzej Bar (u čijem sastavu su Dvorac kralja Nikole i Stari grad u Starom Baru) i Zajednička služba, prenose Vijesti.

Među jedinicama ove insitucije kulture i brojnih tradicionalnih sadržaja i manifestacija, posebno se izdvajaju novi programi koji su planirani u “Kreativnom habu” u Starom gradu, kao i predviđene aktivnosti nakon otvaranja Dvorca kralja Nikole, što je najavljeno u narednih 60 dana.

VAJARSTVO U “KREATIVNOM HABU”

“Kreativni hab” smješten je u Palati 85, u Starom gradu Baru, građevini koja datira iz XV i XVI vijeka. “Hab” je namijenjen primijenjenom vajarstvu, umjetnicima koji se bave fotografijom, grafičkim dizajnom, 3D modelovanjem, kreativnim industrijama.

Djelovanje “Kreativnog haba” ima za cilj da odgovori potrebama lokalnih kreativnih zajednica, da doprinese njihovom osnaživanju, revalorizaciji izuzetno atraktivnog lokaliteta Starog grada Bara, kao i afirmaciji specifičnih tema koje mogu doprinijeti razvoju zajednice i stvoriti određene ekonomske benefite.

U 2026. godini, “Kulturni centar Bar” namjerava da realizuje projekat “Radionice za djecu - peć za keramiku”, osmišljen s ciljem razvijanja mašte i kreativnosti izražavanja kod djece.

Pored radionica gline u planu su i slikarske radionice. Namijenjene su djeci uzrasta od 7 do 14 godina i planiraju se organizovati kroz kombinaciju individualnog i grupnog rada, uz stručni nadzor iz predmetnih oblasti.

Projekat “Radionice za mlade/odrasle” osmišljen je kao program kreativnog obrazovanja i kulturnog razvoja zajednice. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa svijetom umjetnosti, klasičnim i modernim tehnikama, kao i hobi zanatima koji im omogućavaju razvijanje novih znanja i vještina.

Radionice keramike i rad s glinom, izrada suvenira, grafički dizajn, film i fotografija, čine raznovrstan sadržaj u kojem svako može pronaći polje interesovanja i izražavanja. Radionice će, prema planu, voditi instruktori, kroz kombinaciju teorijskog uvoda i praktičnog rada, uz naglasak na slobodi izražavanja i timskom radu. Cilj projekta je, kako piše u Planu za narednu godinu, da odraslim i mladim osobama iz lokalne zajednice pruže prostor za kreativno izražavanje, neformalno obrazovanje i socijalizaciju.

Projekat “Kursevi” osmišljen je kao obuka koji ima za cilj da odraslima ponudi praktična znanja i vještine iz oblasti 3D modelinga i/ili fotografije. Program je koncipiran tako da povezuje teorijska predavanja i interaktivne radionice, čime učesnici dobijaju mogućnost da stečena znanja odmah primijene u praksi - bilo u profesionalnom radu ili kroz razvoj hobija, javljaju Vijesti.

“Poseban naglasak stavlja se na razvoj kreativnosti, tehničkih kompetencija i digitalnih vještina koje povećavaju konkurentnost polaznika na tržištu rada. Tokom trajanja programa, učesnici će raditi na konkretnim projektima uz stručnu podršku predavača, što im omogućava da kroz praktičan rad razvijaju samopouzdanje i stvaraju portfolijo radova. Kursevi će obuhvatiti osnovne tehnike 3D modeliranja, kao i fotografiju - od rada s kamerom i osvjetljenjem, do obrade i prezentacije fotografija”, navodi se u dokumentu.

GLINENI SUVENIRI

Realizacja projekta “Proizvodnja suvenira-peć za keramiku” u “Kreativnom habu” planirana je u kontinuitetu tokom cijele 2026. godine, i ima za cilj proizvodnju autentičnih suvenira od gline, nastalih kroz konkurs za umjetnike i stvaraoce.

Ovaj pristup omogućava da se podstakne kreativno izražavanje, očuva kulturna i zanatska tradicija, kazali su iz Kulturnog cenra, te unaprijedi turistička ponuda grada kroz kvalitetne i originalne proizvode koji reflektuju lokalni identitet i umjetnički potencijal zajednice.

Kroz projekat će peć za keramiku biti centralna tehnička infrastruktura koja omogućava profesionalnu izradu i finalnu obradu predmeta. Pored same proizvodnje, planiraju se i edukativne radionice i prezentacije, kojima će se posjetioci i zainteresovani građani upoznati sa procesom izrade suvenira i značenjem lokalnih umjetničkih motiva.

“Očekuje se da će kroz projekat biti proizvedena kolekcija suvenira koja će biti dostupna turistima i građanima, čime se direktno doprinosi razvoju lokalne ekonomije i promociji Bara kao kulturno i turistički atraktivne destinacije. Istovremeno, projekat afirmiše lokalne umjetnike i stvaraoce, jača zajednicu kroz kreativne aktivnosti i postavlja temelje za kontinuirani razvoj zanatske i umjetničke produkcije u gradu”.

IZLOŽBE U DVORCU

Program rada za 2026. godinu, po pitanju Zavičajnog muzeja - Dvorca kralja Nikole, uslovljen je dinamikom sprovođenja konzervatorsko-reasturatorskih, infrastrukturnih i drugih radova, kao i predviđenih aktivnosti “Kulturnog centra Bar” u saradnji sa Opštinom.

Zavičajni muzej funkcioniše kroz rad većeg broja odjeljenja - arheološko, istorijsko, odjeljenje istorije umjetnosti i etnološko odjeljenje. Predstojeće aktivnosti biće usmjerene ka modernizaciji muzeološke prakse, unapređenju istraživačkog rada, sistematskoj zaštiti muzejskih zbirki i daljem razvoju edukativnih i izložbenih aktivnosti.

Planirane aktivnosti u zgradi Dvorca kralja Nikole su pripremanje i izdvajanje djelova narodnih nošnji iz etnografske zbirke koji su dio stalne muzejske postavke za proces konzervacije i restaruacije, sprovođenje konzervacije “ugroženog” muzejskog materijala i materijala deponovanog u Starom gradu (štafelajno slikarstvo, nakit, oružje, dvorski mobilijar, predmeti pokućstva, arheološki materijal), u kontekstu njegove adekvatne zaštite, deponovanja i prezentacije, navode Vijesti.

Među planovima se navodi i izložba fotografija Dvorca kralja Nikole i Dvorskog kompleksa - retrospektivna izložba, u saradnji s Narodnim muzejem Crne Gore, Arhivom Crne Gore, lokalnim kolekcionarima sa fotografijama iz zbirke Zavičajnog muzeja, zatim izložba posvećena jubileju izgradnje željezničke pruge Beograd-Bar 1976-2026. godina, izložba fotografija iz albuma “Barsko društvo”- dio zbirke starih fotografija, na temu Bar, izgradnja luke, željeznice, iz perioda prve decenije XX vijeka.

“Ove fotografije u većem formatu i luksuznom okviru će biti dio stalne postavke u prostoru Zavičajnog muzeja, kako bi posjetioci bili u mogućnosti da se upoznaju sa ekonomskim i društvenim razvojem Bara”, piše u Planu.

U Dvorcu će se obilježiti međunarodna manifestacije “Noć muzeja” i međunarodni Dana muzeja (izložbe, stručna predavanja, radionice, panel diskusija i slično), kao i Dani evropske kulturne baštine, manifestacija koja će početi krajem septembra, a koja podrazumijeva očuvanje i prezentaciju kulturne baštine Bara i njenu