Izvor: facbeook/screenshot

Centar za građansko obrazovanje (CGO) saopštio je da pozdravlja činjenicu da je njihov rad na pitanju transparentnosti Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) podstakao njeno rukovodstvo da se javno oglasi.

Iz CGO navode da je uvijek korisno čuti stavove najviše državne institucije u oblasti nauke i umjetnosti, ali ocjenjuju da tekst simboličnog naslova „Neće da ulaze u blato svakodnevice“ više ukazuje na distancu prema javnosti nego na stvarnu otvorenost.

Dodaju da će CGO u narednoj godini dodatno intenzivirati praćenje rada CANU, posebno imajući u vidu da će ova institucija iz budžeta u 2026. godini biti finansirana sa 3,13 miliona eura.

„Svi građani imaju pravo da postavljaju pitanja o radu, prioritetima i trošenju sredstava institucije koju finansiraju. Akademici nijesu izuzeti od javne odgovornosti“, poručuju iz CGO.

Zaključuju da promotivni tekstovi nijesu uvijek dobar potez, jer se, kako navode, „uzvišenost“ brzo dovodi u pitanje kada se suoči sa konkretnim budžetskim iznosima koje plaćaju građani.