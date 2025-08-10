Milović je podsjetio da je tokom cijele prošle godine više od 120.000 građana Crne Gore koristilo aerodrom u Tirani, te istakao da je ova vazdušna luka zabilježila rast prometa putnika od čak 268 odsto u odnosu na 2019. godinu.
Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Milović saopštio je da je, prema podacima za prvih šest mjeseci ove godine, oko 76.000 crnogorskih pasoša registrovano na Međunarodnom aerodromu u Tirani, što je, kako je naveo, rast od 13 odsto u odnosu na isti period prošle godine.
Milović je podsjetio da je tokom cijele prošle godine više od 120.000 građana Crne Gore koristilo aerodrom u Tirani, te istakao da je ova vazdušna luka zabilježila rast prometa putnika od čak 268 odsto u odnosu na 2019. godinu.
„Kako održati i povećati prihod od turizma kada je u potpunosti ugrožena avio-dostupnost Crne Gore?“ upitao je Milović na mreži X.
On je poručio da je hitno potrebna modernizacija, profesionalizacija i povećanje kapaciteta aerodroma u Podgorici i Tivtu, kao i povećanje broja dostupnih avio-linija.