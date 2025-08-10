Milović je podsjetio da je tokom cijele prošle godine više od 120.000 građana Crne Gore koristilo aerodrom u Tirani, te istakao da je ova vazdušna luka zabilježila rast prometa putnika od čak 268 odsto u odnosu na 2019. godinu.

Izvor: DPS Crna Gora

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Milović saopštio je da je, prema podacima za prvih šest mjeseci ove godine, oko 76.000 crnogorskih pasoša registrovano na Međunarodnom aerodromu u Tirani, što je, kako je naveo, rast od 13 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Milović je podsjetio da je tokom cijele prošle godine više od 120.000 građana Crne Gore koristilo aerodrom u Tirani, te istakao da je ova vazdušna luka zabilježila rast prometa putnika od čak 268 odsto u odnosu na 2019. godinu.

„Kako održati i povećati prihod od turizma kada je u potpunosti ugrožena avio-dostupnost Crne Gore?“ upitao je Milović na mreži X.

On je poručio da je hitno potrebna modernizacija, profesionalizacija i povećanje kapaciteta aerodroma u Podgorici i Tivtu, kao i povećanje broja dostupnih avio-linija.