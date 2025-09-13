Luksemburško-američka kompanija Corporacion America Airports (CAAP) zatražila je od Komisije za koncesije Crne Gore da obustavi dalji tok tendera za dodjelu koncesije nad aerodromima Podgorica i Tivat, dok Upravni sud ne donese odluku u upravnom sporu

Kompanija upozorava da bi sprovođenje odluke Komisije od 1. septembra, kojom je Tenderskoj komisiji naloženo novo ocjenjivanje ponuda, dovelo do ozbiljne štete i za njih i za Crnu Goru. Prema tvrdnjama CAAP-a, reevaluacija poslije otvaranja finansijskih ponuda krši tenderska pravila i zakonske propise, jer mijenja kriterijume tokom postupka, piše Pobjeda.

CAAP navodi da je u prvom bodovanju bila prvorangirana, dok je južnokorejski Incheon International Airport Corporation (IIAC) imao ispod minimalnog praga i trebalo da bude eliminisan. Tek nakon drugog kruga ocjenjivanja, koji CAAP smatra nezakonitim i sprovedenim pod pritiskom Vladinog savjetnika IFC-a, IIAC je prešao prag i kasnije dobio najviše bodova.

Iz kompanije poručuju da bi nastavak tendera prije sudske kontrole značio narušavanje transparentnosti i jednakog tretmana ponuđača, dok bi obustava odluke zaštitila i javni interes. Dodaju da odlaganje ne bi prouzrokovalo štetu drugoj strani, jer ugovor o koncesiji još nije potpisan, već bi samo privremeno odložilo prihode države dok sud ne potvrdi zakonitost postupka, piše Pobjeda.