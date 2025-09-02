Tenderska komisija za davanje pod koncesiju aerodroma PoTenderska komisija moraće detaljno da dgorica i Tivat moraće ponovo da obrazloži rang-listu ponuđača, jer je Komisija za koncesije Vlade Crne Gore utvrdila da ona nema dovoljno jasno i valjano objašnjenje bodovanja

Izvor: MONDO

To znači da će Tenderska komisija, kojom predsjedava potpredsjedniik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj morati detaljno da obrazloži kako je došla do svake pojedinačne ocjene i broja bodova, jer bez toga rang-lista ne može biti validna osnova za odluku Vlade o dodjeli koncesije. U praksi, to odlaže čitav proces za donošenje konačne odluke u vezi sa tenderom koji je raspisan 2019. godine, kako prenose "Vijesti".

Prema rang-listi na prvom mjestu je južno-korejska kompanija “Incheon International Airport Corporation” (IIAC) sa dodijeljenih 96,18 bodova, a drugorangirani je luksemburško-američki konzorcijum “Corporacion América Airports S.A” (CAAP) sa dodijeljenih 65,15 bodova.

“Vijesti” imaju uvid u rješenje Komsije za koncesije koja je odlučivala po prigovor CAAP koji je uložio žalbu. Na rješenje državne Komsije, CAAP ima pravo da podnese žalbu Upravnom sudu u roku od 20 dana od dana prijema rješenja, a na novi ponovljeni izvještaj Tenderske komisije mogu se opet podnijeti žalbe Komisiji za koncesije. Tenderska komisija nema rok u kome mora da dopuni izvještaj sa obrazloženjem bodovanja.

U rješenju u koje “Vijesti” imaju uvid navodi se da je CAAP istakao da rang-lista nema obrazloženje i pouku o pravnom lijeku i da mu nije izvršeno lično dostavljanje, da je došlo do nezakonitog ponovljenog bodovanja ponuda, da je IFC (Vladin konsultan u ovom poslu - Međunarodna finansijska korporacija) prekoračio ovlašćenja, da je narušena samostalnost članova komisije, da dodjeljivanje nula bodova nije zakonito i da je došlo do neselektivnog iznošenja povjerljivih informacija u javnost i uticaja Vlade Crne Gore na članove Tenderske komisije. CAAP je predložio, kako se navodi, da se rang-lista vrati uz nalog da se održi nova sjednica Tenderske komisije i potvrdi prvo vrednovanje kojim je rangiran kao prvi i jedini ponuđač.

“Komisija za koncesije Vlade Crne Gore je prihvatila kao djelimično osnovan podnijeti prigovor i našla da je postupak vrednovanja tehničkog dijela ponuda zahvaćen nepravilnostima koje se moraju otkloniti”, stav je Komisije koja je konstatovala da povodom objelodanjivanja povjerljivih informacija i uticaja Vlade na postupanje Tenderske komisije, u spisima predmeta nema, a ni prigovor ne sadrži bilo kakve konkretne dokaze o tome.

U rješenju se navodi da je članom 30 stav 2 Zakona o koncesijama definisano da je Tenderska komsija dužna, između ostalog, da dostavi i izvještaj o sprovedenom postupku sa obrazloženjem rang liste ponuđača, što znači da utvrđena rang-lista mora imati obrazloženje, kako prenose "Vijesti".

Komisija za koncesije je utvrdila da nije sporno da ponuda može biti ocijenjena sa 0 bodova, ali samo ako za to postoji jasno i obrazloženo uporište - poput neispunjavanja uslova iz javnog poziva ili drugog objektivnog razloga. Isto važi i za dodjelu maksimalnih 5 bodova - i tada je obavezno da se navede zbog čega je ponuđač u potpunosti ispunio tražene kriterijume.

Tenderska komisija je tehnički dio ponuda ocjenjivala dva puta i propustila Korejce u drugi krug u kome se ocjenjuje finansijski dio ponuda, tek nakon što je IFC intervenisao tvrdeći da nisu poštovana tenderska pravila o glasanju. Prilikom prvog bodovanja tehničkih ponuda IIAC je ostao “ispod crte” jer su neki članovi davali nula bodova. Đeljošaj je javno otužio IFC da rade za Korejce i tražio da potpišu izjavu kojom bi preuzeli odgovornost za pravno tumačenje, a što je IFC odbio da uradi.

“U pogledu pitanja “nula bodova”, Komisija za koncesije nalazi da saglasno odredbama Zakona o koncesijama i Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesija i Zakona o upravnom postupku, nije nemoguće neku ponudu ocijeniti sa “nula bodova”, stav je Komisije za koncesije.

Dalje se navodi i da obrazloženje ocjene mora biti takvo da omogući ponuđaču i svakom drugom objektivnom posmatraču da jasno razumije zašto je dobio određeni broj bodova po nekom od kriterijuma, te da ako se ocjene članova komisije značajno razlikuju to mora biti sadržano u Izvještaju o sprovedenom postupku vrednovanja ponuda sa rang-listom.

“Činjenica je da su u izvještaju za svaki od kriterijuma i utvrđenog broja bodova dati određeni razlozi, međutim očito je da su samo šturom prepisani djelovi analize IFC-a, a da, iako je bila zakonska obaveza Tenderske komisije, Izvještaj ne sadrži sopstvenu analizu dostavljenih ponuda. Zbog toga se sa pravom može postaviti pitanje da li su članovi Tenderske komisije postupili saglasno članu 12 Zakona o upravnom postupku, odnosno da li su vrednovanje ponuda izvršili na osnovu savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog upravnog postupka. Zbog izostanka razloga o izvršenom vrednovanju ponuda, pobijana rang-lista se ne može ispitati u odnosu na navode izjavljenog prigovora. Zbog toga, a usljed nedovoljnog obrazloženja rang-liste, Komisija za koncesije ne može ispitati zakonitost i ispravnost vrednovanja ponuda i rangiranja ponuđača, kao ni da li su pravilno primijenjeni kriterijumi za vrednovanje ponuda i rangiranje ponuđača”, piše u rješenju.

Komisija je konstatovala da su neosnovani navodi iz prigovora CAAP-a koji se odnose na ponovljeno vrednovanje ponuda, jer je Tenderska komisija, nakon više sjednica u junu 2025, u konačnom jednoglasno odlučila da ponovi vrednovanje obje tehničke ponude u dijelu analize i bodovanja Plana razvoja avio dostupnosti i Ponude investicionog plana, nakon čega su oba ponuđača prešla prag od 80 bodova i kvalifikovala se za narednu fazu.

Po članu 13 i 14 Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesija, rang-lista ponuđača postaje konačna tek kada je potpišu svi članovi Tenderske komisije, pa se u ovom slučaju za jedinu konačnu smatra ona sačinjena nakon ponovljenog vrednovanja, dok se prethodno bodovanje ne može tumačiti kao završetak postupka.

“Zato u konačnom, a imajući u vidu sve navedeno, Komisija za koncesije smatra da i izvršeno preispitivanje vrednovanja ponuda i novo bodovanje nije nezakonito, a budući da je učinjeno na jednoglasan predlog, uz navođenje razloga takvog postupanja i jer je sve praćeno detaljnim zapisničkim konstatacijama, tako da ovakvim postupanjem nije narušena zakonitost postupka”, piše, izmuđu ostalog u rješenju, u kome se navodi da potvrdu zakonitosti odluke Tenderske komisije da ponovi vrednovanje određenih kriterijuma (Plana razvoja avio-dostupnosti i Investicionog plana), Komisija za koncesije nalazi i u presudama Suda pravde Evropske unije.

“Zbog svega navedenog Komisija za koncesije Vlade Crne Gore je prihvatila kao djelimično osnovan podnijeti prigovor i našla da je postupak vrednovanja tehničkog dijela ponuda zahvaćen nepravilnostima koje se moraju otkloniti”, piše, između ostalog, u rješenju.

Komisija je ocijenila neosnovanim navode prigovora koji se odnose na ulogu i pravno mišljenje IFC-a, jer ono ima samo savjetodavni i instruktivni karakter i nije obavezujuće za članove Tenderske komisije.

IFC je tokom postupka djelovao u okviru ugovorenih obaveza, pružajući analize, preporuke i podršku u evaluaciji ponuda, ali bez prava formalnog odlučivanja. “Ipak, iz zapisnika proizilazi da su pojedini članovi komisije mijenjali bodove u skladu sa mišljenjem IFC-a, bez samostalne i obrazložene procjene, iako su bili dužni da koriste svoja stručna znanja i samostalno obrazlože ocjene”, stav je Komsije.

Dalje se navodi da odgovornost za nepravilnosti, prema članu 26 Zakona o koncesijama, snose članovi Tenderske komisije, koji su imenovani kao stručnjaci i obavezni da daju vlastite, jasno obrazložene ocjene ponuda.