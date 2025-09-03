“Sjednica Tenderske komisije biće zakazana u narednim danima"

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tenderska komisija za davanje crnogorskih aerodroma u koncesiju narednih dana će održati novu sjednicu, na kojoj će se razmatrati da li bodovanje treba poništiti i kako dalje postupiti. Razlog za to je stav državne Komisije za koncesije da je zakonito dodjeljivanje nula bodova, što je ranije osporavano, pa se sada otvara pitanje opravdanosti drugog bodovanja tehničkih ponuda.

To je za “Vijesti” najavio potpredsjednik Vlade i predsjednik Tenderske komisije Nik Đeljošaj.

Državna Komsija za koncesije je odlučujući po prigovoru drugorangirang ponuđača “Corporacion América Airports S.A” (CAAP) utvrdila da Tenderska komisija za davanje pod koncesiju aerodroma Podgorica i Tivat mora ponovo da obrazloži rang-listu ponuđača, jer ta lista nema dovoljno jasno i valjano objašnjenje bodovanja, što otvara prostor za proizvoljnost i dovodi u pitanje transparentnost postupka.

Prema rang-listi na prvom mjestu je južno-korejska kompanija “Incheon International Airport Corporation” (IIAC) sa dodijeljenih 96,18 bodova, a drugorangirani je luksemburško-američki konzorcijum “Corporacion América Airports S.A” (CAAP) sa dodijeljenih 65,15 bodova.

U rješenju Komsije u koje “Vijesti” imaju uvid navodi se da je CAAP istakao da rang-lista nema obrazloženje i pouku o pravnom lijeku i da mu nije izvršeno lično dostavljanje, da je došlo do nezakonitog ponovljenog bodovanja ponuda, da je IFC (Vladin konsultan u ovom poslu - Međunarodna finansijska korporacija) prekoračio ovlašćenja, da je narušena samostalnost članova komisije, da dodjeljivanje nula bodova nije zakonito i da je došlo do neselektivnog iznošenja povjerljivih informacija u javnost i uticaja Vlade Crne Gore na članove Tenderske komisije. CAAP je predložio, kako se navodi, da se rang-lista vrati uz nalog da se održi nova sjednica Tenderske komisije i potvrdi prvo vrednovanje kojim je rangiran kao prvi i jedini ponuđač.

“Sjednica Tenderske komisije biće zakazana u narednim danima. Naš cilj je da što prije završimo izvještaj sa svim instrukcijama i dopunama koje je naložila Komisija za koncesije i da ga uputimo nadležnom ministarstvu, jer je riječ o odluci od strateškog značaja za državu i ekonomiju”, kazao je Đeljošaj.

“Vijesti” su pitale hoće li nova rang-lista ponuđača biti objavljena sa jasnim objašnjenjima bodova po svim kriterijumima.

“Apsolutno. Svaka nova rang-lista mora sadržati jasna i obrazložena pojašnjenja za svaki kriterijum bodovanja, kako bi proces bio maksimalno transparentan i u skladu sa zakonom. Nećemo se više oslanjati na konsultanta, iako ga plaćamo, već na naše mogućnosti i razmotrićemo angažovanje lokalnog stručnog konsultanta”, istakao je potpredsjednik Vlade.

Komisija za koncesije je utvrdila da nije sporno da ponuda može biti ocijenjena sa 0 bodova, ali samo ako za to postoji jasno i obrazloženo uporište - poput neispunjavanja uslova iz javnog poziva ili drugog objektivnog razloga. Isto važi i za dodjelu maksimalnih 5 bodova - i tada je obavezno da se navede zbog čega je ponuđač u potpunosti ispunio tražene kriterijume.

Tenderska komisija je tehnički dio ponuda ocjenjivala dva puta i propustila Korejce u drugi krug u kome se ocjenjuje finansijski dio ponuda, tek nakon što je IFC intervenisao tvrdeći da nisu poštovana tenderska pravila o glasanju. Prilikom prvog bodovanja tehničkih ponuda IIAC je ostao “ispod crte” jer su neki članovi davali nula bodova. Đeljošaj je javno otužio IFC da rade za Korejce i tražio da potpišu izjavu kojom bi preuzeli odgovornost za pravno tumačenje, a što je IFC odbio da uradi, pišu Vijesti.

Na pitanje “Vijesti” koji je njegov stav povodom ocjene Komisije za koncesije da nije sporno da ponuda može biti ocijenjena sa 0 bodova i da li može biti novog bodovanja i promjene u rang-listi, Đeljošaj je kazao: “Moje ranije izneseno stanovište, koje je sada potvrdila i Komisija za koncesije, jeste da je potpuno zakonito dodijeliti nula bodova kada ponuda ne ispunjava kriterijum”.

“To otklanja svaku dilemu. Nakon ovog mišljenja nije postojao pravni osnov za novo bodovanje, što dodatno dovodi u pitanje drugo bodovanje i da li ga treba poništiti odnosno kako postupiti, odlučiće tenderska komisija na narednim sjednicima. Iz djela odluke komisije za koncesije sam naveo u obrazloženju kada sam izdvojio mišljenje na konačnu usvojenu rang listu. Podsjetiću, jedini razlog ponavljanja bodovanja bio je upravo dodjeljivanje nula bodova. Zamislite apsurd stava IFC-a i nekoliko članica tenderske komisije, da se ne smije dodijeliti nula bodova ponuđaču koji, umjesto obaveznih 200 miliona investicija u dvije faze, ponudi 150 miliona. Ne da se smije, nego bi konsultant u tom slučaju morao da predloži da se takva ponuda uopšte ne razmatra, već odbaci kao neispravna”, naglasio je potpredsjednik Vlade.

Komisija za koncesije je konstatovala da su neosnovani navodi iz prigovora CAAP-a koji se odnose na ponovljeno vrednovanje ponuda, jer je Tenderska komisija, nakon više sjednica u junu 2025, u konačnom jednoglasno odlučila da ponovi vrednovanje obje tehničke ponude u dijelu analize i bodovanja Plana razvoja avio dostupnosti i Ponude investicionog plana, nakon čega su oba ponuđača prešla prag od 80 bodova i kvalifikovala se za narednu fazu.

To što Tenderska komisija nije do kraja ispoštovala Zakon o koncesijama kako je ukazala državna Komisija za koncesije, Đeljošaj smatra da je odgovornost na onima koji su, koristeći nestručne i nezakonite argumente, vršili uticaj da se ponovi bodovanje, jer konsultant nije bio zadovoljan ishodom glasanja članova Tenderske komisije.

“Većina članova Tenderske komisije djelovala je pod tim savjetima i u uvjerenju da postupaju zakonito. Sada, kada je Komisija za koncesije dala jasno mišljenje, nema više dilema, obaveza je svih nas da u potpunosti ispoštujemo Zakon o koncesijama i da se oslonimo na sopstvena tumačenja, jer je savjetnik izgubio kredibilitet. Moguće je i da savjetnik promijeni kadrovski sastav, jer je očigledno da su njihovi stavovi bili iskonstruisani i da im cilj nije bilo poštovanje zakona, već neki drugi motivi.Podsjetiću javnost na neprimjereno javno pismo IFC-a gdje su prijetili izlaskom iz procesa akose ne bude pratilo njihovo mišljenje”, istakao je Đeljošaj.

Đeljošaj je istakao da je potpuno bilo jasno da mišljenje IFC-a ima samo savjetodavni karakter.

“To je bilo potpuno jasno. IFC je bio angažovan kao savjetnik, ali njihovo mišljenje nije obavezujuće niti može zamijeniti domaći pravni okvir. Upravo zbog toga IFC nikada nije prihvatio odgovornost za pravna tumačenja koja sam tražio, jer su očigledno bili svjesni da savjetuju na način koji nije u skladu sa zakonom.”

U svom rješenju je državna Komsija za koncesije ocijenila neosnovanim navode prigovora koji se odnose na ulogu i pravno mišljenje IFC-a, jer ono ima samo savjetodavni i instruktivni karakter i nije obavezujuće za članove Tenderske komisije.

IFC je tokom postupka djelovao u okviru ugovorenih obaveza, pružajući analize, preporuke i podršku u evaluaciji ponuda, ali bez prava formalnog odlučivanja. “Ipak, iz zapisnika proizilazi da su pojedini članovi komisije mijenjali bodove u skladu sa mišljenjem IFC-a, bez samostalne i obrazložene procjene, iako su bili dužni da koriste svoja stručna znanja i samostalno obrazlože ocjene”, stav je Komsije.

Dalje se navodi da odgovornost za nepravilnosti, prema članu 26 Zakona o koncesijama, snose članovi Tenderske komisije, koji su imenovani kao stručnjaci i obavezni da daju vlastite, jasno obrazložene ocjene ponuda.