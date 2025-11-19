To je na konferenciji za medije povodom predstavljanja budžeta za narednu godinu, potvrdio ministar finansija Novica Vuković.

Vlada je odustala od izmjena i dopuna Zakona o zaradama u javnom sektoru, kroz koje je planirano povećanje plata 30 odsto svim javnim funkcionerima.

Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna zakona o zaradama u javnom sektoru završena je 8. decembra a do danas nije objavljen izvještaj sa primjedbama i predlozima na ovaj akt. Nacrtom je Vlada planirala da poveća plate 30 odsto kroz povećanje koeficijenata za obračun zarada, svim javnim funkcionerima, što bi građane godišnje koštalo 8,5 miliona eura.

Javni funkcioneri su predsjednici Vlade, Skupštine i države, ministri, poslanici, predsjednik i članovi Senata Državne revizorske institucije, zaštitnik ljudskih prava i sloboda, predsjednik Državne komisije, predsjednici i sudije Vrhovnog, Apelacionog, Ustavnog, Privrednog, viših i osnovnih sudova, vrhovni državni tužilac, glavni specijalni tužilac, ostali tužioci, lokalni funkcioneri...

Vuković je naveo da se spekulisalo o tome kako su funkcioneri dobili 30 odsto u kategorijama "A", "B" i "C", ali da se to nije desilo i nije bilo korekcija koeficijenata, prenose Vijesti.

"Zakon o zaradama je jedan od najkompleksnijih, ne po strukturi i složenosti, nego zbog urušavanja godinama. Tu je napravljen jedan od najvećih problema državi, Ministarstvu finansija i premijeru, jer smo kao Vlada 2023. došli na svršen posao – potpisane kolektivne i granske ugovore, ne ulazeći u dubiozu oko kredibilnosti samih sindikata, da li ugovori mogu da postoje... Onda smo došli do te situacije da se dalo pravo određenim strukturama u javnoj upravi da imaju povećanje zarada, dok su neki drugi zaboravljeni. U tom smislu je taj zakon povučen sa javne rasprave i nije plan da dalje ide u proceduru, dok se sistemski i dubinski ne riješe svi izazovi u zakonu, a za to će svakako trebati malo vremena...", naglasio je Vuković.