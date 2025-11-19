Predlogom zakona o budžetu za narednu godinu precizirano je da će iznositi 3,77 milijardi eura, što je manje nego u tekućoj godini u kojoj je iznosio 4,02 milijarde.

Izvor: Gov.me/S.Matić

Crnu Goru očekuje pokretanje velikog investicionog ciklusa, a privredni rast iznosiće prosječno 3,2 odsto godišnje tokom trogodišnjeg perioda od 2026. do 2028, kazao je ministar finansija Novica Vuković.

Na konferenciji za medije, koju organizuje Ministarstvo finansija, biće predstavljeni ključni ciljevi budžeta, prioriteti javne potrošnje, planirane investicije, fiskalne projekcije i očekivani ekonomski efekti.

Crnu Goru od 2025. do 2028. očekuje pokretanje velikog investicionog ciklusa, kazao je ministar Novica Vuković navodeći ključne projekte koji će biti realizovani u navedenom periodu.

"Prema projekcijama privredni rast iznosiće 3,2 odsto godišnje tokom trogodišnjeg perioda. Očekuje se stabilna stopa inflacije od 2,5 odsto godišnje između 2026. i 2028. godine" saopštio je Vuković.

Kroz kapitalna izdvajanja u naredne tri godine biće uloženo 1,1 milijarda eura. Kako je pojasnio, značajan dio investicija realizovaće se kroz plan rasta za Zapadni Balkan.

Deficit budžeta tokom tri naredne godine iznosiće 3,2, 2,7 i 2,8 odsto, dok se očekuje usporavanje inflatornih pritisaka.

Naglasio je da će zaduživanja biti isključivo zbog kapitalnih projekata i vraćanja starih dugova.

Ministar finansija je saopštio da će biti uvećana izdvajanja za saobraćajnu infrastrukturu, zdravstvo, školstvo i kapitalni budžet.

"Izdvajanja za kapitalni budžet su veća nego ikada u Crnoj Gori i to je 305 miliona eura" rekao je Vuković.

Ministarstvo finansija, uz saglasnost Vlade, imaće mogućnost zaduživanja do milijarde eura zbog stvaranja rezerve za vraćanje dugova koji dolaze na naplatu tokom 2027. i 2028. godini.

"Da ne bismo sabirali da je dug tri i po milijarde eura ili da je toliko zaduženje, jer to već zalazi u domen dezinformacija" izjavio je ministar apelujući da mediji precizno informišu javnost.

"Nedostajuća sredstva za realizaciju budžeta za narednu godinu su 710 miliona eura, od čega će dio biti pokriven prenosom depozita iz ove godine, a dio iz zaduženja" kazao je Bojan Paunović, generalni direktor Direktorata za državni budžet.

Kapitalni budžet od 305 miliona eura biće devet odsto veći nego u ovoj i 29 odsto veći nego u 2024. godini, što je jedna od najvećih vrijednosti ovog budžeta, rekla je Jelena Jovetić, direktorica Direktorata za upravljanje javnim investicijama i politiku javnih nabavki.