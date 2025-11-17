Kako je saopšteno iz Vlade, prihvaćen je i Predlog Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2026. godinu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ukupni budžet države sa depozitima za narednu godinu planiran je u iznosu od 3,77 milijardi eura. To piše u Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2026. godinu, koji je utvrdila Vlada na danas održanoj 103. sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić.

Prema dokumentu u koji Vijesti imaju uvid, izvorni prihodi iznose 3,074 milijarde eura, dok su izdaci projektovani na 3,35 milijardi. Deficit budžeta je planiran na 278 miliona eura, dok je na stavci “otplata duga” 383,59 miliona eura.

U državnoj kasi ukupno će nedostajati, prema podacima iz tog dokumenta, oko 704 miliona eura.

Ukupni primici u iznosu od 3,77 milijardi eura raspoređeni su na sljedeći način – tekući budžet 1,60 milijardi, rezerve 39,86 miliona, budžet državnih fondova 1,404 milijarde, kapitalni budžet je projektovan na 300 miliona eura, dok je stavka “transakcije i finansiranja” 430 miliona eura.

Ovo nijesu konačne cifre, jer je moguće da neke budu promijenjene tokom same sjednice Vlade.