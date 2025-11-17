Ukupni budžet države sa depozitima za narednu godinu planiran je u iznosu od 3,77 milijardi eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To piše u Predlogu zakona o budžetu za 2026. godinu, koji se upravo razmatra na sjednici Vlade.

Prema dokumentu u koji "Vijesti" imaju uvid, izvorni prihodi iznose 3,074 milijarde eura, dok su izdaci projektovani na 3,35 milijardi. Deficit budžeta je planiran na 278 miliona eura, dok je na stavci "otplata duga" 383,59 miliona eura.

U državnoj kasi ukupno će nedostajati, prema podacima iz tog dokumenta, oko 704 miliona eura.

Ukupni primici u iznosu od 3,77 milijardi eura raspoređeni su na sljedeći način - tekući budžet 1,60 milijardi, rezerve 39,86 miliona, budžet državnih fondova 1,404 milijarde, kapitalni budžet je projektovan na 300 miliona eura, dok je stavka "transakcije i finansiranja" 430 miliona eura, prenose Vijesti.