Upravljanje realizacijom projekta biće povjereno državnom preduzeću „Skijališta Crne Gore“ doo Mojkovac, koje raspolaže potrebnim kadrovskim i tehničkim kapacitetima.

Vlada Crne Gore planira da izdvoji 150.000 eura za obnovu i unapređenje sportske infrastrukture na skijalištu „Kolašin 1600“, sa posebnim fokusom na sanaciju žičare K7 „Klisura“. Investicija je usmjerena na obezbjeđivanje nesmetanog funkcionisanja naredne zimske turističke i sportsko-rekreativne sezone 2025/2026, navodi se u Informaciji o finansiranju izgradnje, održavanja i valorizacije višenamjenske sportske infrastrukture na prostoru skijališta Kolašin 1600, koju je Valda usvojila prošle sedmice, prenosi CdM.

U Strategiji regionalnog razvoja Crne Gore, posebno mjesto zauzima ravnomjerni socijalni i ekonomski razvoj sjevernog regiona, u kojem se turizam prepoznaje kao ključna razvojna šansa. Planinski centri poput Bjelasice trebalo bi da budu nosioci zimskog, sportskog i održivog turizma, a razvoj takve infrastrukture od strateškog je značaja za smanjenje regionalnih razlika.

“Prethodne dvije zimske sezone pokazale su ranjivost sistema – osim nepovoljnih vremenskih prilika, značajan problem predstavljalo je i tehničko stanje žičare K7 „Klisura“. Destabilizacija nosivog stuba broj 4 dovela je do njenog potpunog ispadanja iz funkcije, čime je narušena kompaktnost sportskog i skijaškog prostora. Sanacija ove žičare sada se smatra prioritetom za bezbjednost skijaša i kontinuitet turističke ponude”, ističe se u dokumentu.

Kako navodi Vlada, ulaganja se neće odnositi samo na žičaru, već i na održavanje postojeće sportske infrastrukture, koja tokom cijele godine ima višestruku namjenu.

“Tokom ljeta skijaške staze koriste se kao biciklističke, dok žičare omogućavaju panoramske i edukativne vožnje. Time se infrastruktura stavlja u funkciju i lokalne zajednice i turističkog razvoja, na transparentan i nediskriminatoran način”, piše u dokumentu.

Poseban značaj ima društvena i edukativna uloga žičare K7, koja omogućava organizovanje školskih tura, posjete nacionalnom parku i druge programe usmjerene na djecu i mlade. Dio prihoda od njenog rada godinama se reinvestira u besplatne vožnje za učenike iz kolašinskog i okolnih regiona, kako zimi tako i tokom ljetnjih mjeseci.

Iz Vlade ističu da ovo finansiranje ne predstavlja državno davanje u smislu evropskih pravila o državnoj pomoći, jer se ulaganja odnose na infrastrukturu koja nije komercijalnog karaktera i ima lokalni značaj, te služi rekreativnom i amaterskom sportu. Dodatno, Zakon o kontroli državnih davanja prepoznaje finansiranje nekomercijalne infrastrukture kao djelatnost od javnog interesa, piše CdM.

Iz Vlade poručuju da je ulaganje u skijalište „Kolašin 1600“ od velikog značaja za produžavanje turističke sezone, jačanje lokalne ekonomije, bezbjednost svih korisnika, zaštitu izgrađene infrastrukture i promociju Bjelasice kao jednog od najvažnijih sportskih i turističkih centara sjevera Crne Gore.