Sankcije Sjedinjenih Američkih Država za ruske naftne kompanije “Lukoil” i “Rosnjeft” neće imati uticaj na snabdjevanje gorivima u Crnoj Gori, jer nema ruskih energenata na crnogorskom tržištu. Većina goriva dolazi iz Grčke i Hrvatske. Čak ni podružnica firme “Lukoil” u Crnoj Gori ne prodaje ruske već grčke naftne derivate”, kazao je sagovornik “Vijesti” iz energetskog sektora.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp uveo je juče sankcije Rusiji za naftne kompanije “Lukoil” i “Rosnjeft”, uz obrazloženje da Rusija nije posvećena okončanju rata u Ukrajini. Američko Ministarstvo finansija saopštilo je da su dvije najveće ruske naftne kompanije meta novih mjera s ciljem da se oslabi sposobnost Moskve da finansira svoju ratnu mašineriju.

“Vijesti” su pitale podružnici “Lukoila” u Crnoj Gori o tome da li će i kako sankcije uticati na rad njihove kompanije, a oni su odgovorili da normalno posluju.

“Sva poslovna komunikacija, nabavka, transport i plaćanja za sada se obavljaju na uobičajen način, bez ikakvih ograničenja. O sadržini, domašaju i posljedicama sankcija pribavljaju se pravna mišljenja renomiranih advokatskih kancelarija. “Lukoil Montenegro” ostaje posvećen striktnom poštovanju zakonitosti i svih relevantnih nacionalnih i međunarodnih propisa koji se primjenjuju na našu djelatnost i otvorenosti u odnosima sa svojim poslovnim partnerima. Naše Društvo će uz zajedničko zalaganje rukovodstva i zaposlenih nastaviti da radi na isti način, i tako prevazići sve eventualne poteškoće”, naveli su u odgovoru iz ove kompanije.

Prema podacima sa sajta firme “Lukoil Montenegro”, oni imaju deset benzinskih pumpi u Crnoj Gori, zapošljavaju 130 radnika i čine 15 odsto crnogorskog maloprodajnog tržišta naftnim derivatima. Crnogorski “Lukoil” je prošle godine imao prihod od 47,7 miliona eura, od čega je netoprofit bio 1,9 miliona eura.

Prema podacima iz registra privrednih subjekata stopostotni vlasnik “Lukoil Montenegra” je kompanija “Lukoil internacional GMBH” iz Beča, koja je glavna centrala ruskog “Lukoila” za Evropu.

Sagovornik “Vijesti” navodi da crnogorska podružnica “Lukoila” već duže vrijeme gorivo nabavlja od veleprodaje “Jugopetrola”, a koji ga dobija od svog većinskog vlasnika grčke naftne kompanije “Eko Helenik petrol”.

Od preostalih naftnih kompanija na crnogorskom tržištu, dio takođe kupuje od “Jugopetrola” koji jedini ima mogućnost uvoza naftnih derivata morskim putem, a nekoliko kompanija za svoje pumpe uvozi gorivo najčešće iz Hrvatske.

“U Crnoj Gori odavno nema goriva koji direktno ili indirektno potiče iz Rusije. Njega nije bilo ni prije izbijanja rata u Ukrajini, tako da samo uvođenje sankcija ne može imati direktni uticaj u Crnoj Gori”, kazao je izvor “Vijesti”.

On navodi da je moguće da u Srbiji bude problema jer je Naftna industrije Srbije zbog ruskog vlasništva, takođe na meti sankcija, ali da ne očekuje značajne prekide u snabdijevanje i na tom tržištu.

“Srbija je proteklih dana kupila značajne količine goriva u Mađarskoj i Hrvatskoj, direktno ili indirektno. Problema mogu imati sa snabdijevanjem gasa, ali vjerujem i da će se on riješiti. Veći problem za regionalno energetsko tržište bi bilo ako bi se američke i evropske sankcije uvele mađarskom MOL-u. Globalno tržište sada je takvo da se za par dana može naći novi dobavljač, tako da nikakav problem ne može dugo trajati”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

Iz kompanije “Lukoil Srbija” juče su saopštili da normalno posluje i pored aktuelnih dešavanja koja se tiču uvedenih sankcija Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država ovoj kompaniji.

Sagovornik “Vijesti” navodi da je zbog novih sankcija ruskim naftnim kompanijama moguć indirektan uticaj ako na međunarodnim berzama naftnih derivata dođe do povećanja cijena, jer se one koriste i za obračun maloprodajnih cijena u Crnoj Gori.

“Trenutno cijene naftnih derivata na međunarodnim berzam su nešto veće 3-4 odsto nego prije dan ili dva. Međutim, kako je naredno usklađivanje domaćih maloprodajnih cijena goriva sa berzanskim tek 3. novembra, može se očekivati da se tržište do tada umiri i da ne bude značajnih povećanja, osim ako se ne desi neki novi problem”, kazao je izvor “Vijesti”.