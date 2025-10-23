Amerika je uvela sankcije ruskim naftnim kompanijama Lukoilu i Rosnjeftu, koji zajedno proizvode više od pet procenata svjetske nafte.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Cijene nafte premašile su na međunarodnim tržištima 65 dolara, odražavajući strahovanja trgovaca za snabdijevanje ruskom naftom zbog američkih sankcija ruskim naftnim gigantima Lukoilu i Rosnjeftu.

Na londonskom tržištu cijena buradi nafte nakon podneva bila je viša za 2,7 dolara nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine i iznosila je 65,29 dolara. Na američkom tržištu naftom se trgovalo po 2,76 dolara višoj cijeni, od 61,26 dolara.

Trgovce su u srijedu uveče zatekle američke sankcije ruskim naftnim divovima Lukoilu i Rosnjeftu, koji zajedno proizvode više od pet procenata svjetske nafte.

Indija najavila smanjenje uvoza ruske nafte

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je otkazao planirani samit sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, budući da razgovori o ratu u Ukrajini ne bi donijeli rezultat koji priželjkuje.

"Činilo se da se stvari neće odvijati onako kako bi trebalo. Zato sam otkazao planirani sastanak, ali sastaćemo se uskoro", rekao je američki predsednik novinarima u Bijeloj kući i dodao:

"Obično brzo ukidam sankcije", dodao je Tramp, budući da one ugrožavaju dominantnu ulogu dolara u svjetskoj trgovini, jer Rusija sve češće traži od kupaca da naftu plaćaju u drugim valutama.

Vašington sankcijama Rosnjeftu i Lukoilu želi da smanji ruski prihod od nafte i gasa, koji čini otprilike četvrtinu ruskog budžeta, a Indija (uz Kinu najveći uvoznik ruske nafte) već je najavila smanjenje uvoza. Ipak, Moskva oporezuje proizvodnju, a ne izvoz, što će vjerovatno ublažiti neposredni uticaj sankcija na državne finansije.

Zabrinutost za snabdijevanje

Moskva je odgovorila da su sankcije kontraproduktivne u potrazi za mirom u Ukrajini, a portparolka ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, Marija Zaharova, naglasila je da je Rusija razvila "snažan imunitet" na takve mjere.

Trgovci se, pak, pribojavaju da će sankcije otežati snabdijevanje Kine i Indije, glavnih kupaca ruske nafte. Rusija je zbog cjenovnog limita G7 preusmerila većinu barela iz Evrope u Aziju.

Zabrinutost za snabdijevanje ruskom naftom nadovezala se na znakove jače američke potražnje. Zalihe nafte pale su u protekloj nedelji za milion tona, a zalihe benzina za 2,1 milion, prenosi Index. Osetno su smanjene i zalihe dizela i lož-ulja, za 1,5 miliona tona.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK) posebno je objavila da je kapacitet nafte njenih članica u srijedu poskupio za 1,32 dolara, na 63,36 dolara.