Putin je komentarisao nove sankcije Rusiji.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se ruskim medijima na forumu ruskog geografskog društva kada je govorio o brojnim temama. Na početku je rekao da je sastanak sa Donaldom Trampom otkazan, a onda je komentarisao novi paket sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji.

"Sankcije su pokušaj izvršenja pritiska na Rusiju. Dijalog je uvijek bolje rešenje od rata. Ove sankcije neće uticati na rusku ekonomiju, ovo je vid neprijateljskog čina i ovo neće ojačati odnose sa Sjedinjenim Državama", objasnio je ruski predsjednik, prenosi "Skaj Njuz".

Da podsjetimo, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je bio na sastanku kod Trampa u Bijeloj kući u petak 17. oktobra kada su pregovarali o eventualnoj isporuci “tomahavk” raketa. Zasad je odgovor Trampa da te projektile ne pošalje Ukrajini što predstavlja “crvenu liniju” za Rusku Federaciju.