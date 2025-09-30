Podgorica će od novembra biti bogatija za novi sadržaj, prvi noćni market, koji će, kako najavljuju nadležni, spojiti tradicionalnu pijacu sa gastronomskim, muzičkim i kulturnim doživljajem.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

„Za prvi noćni market odabrali smo lokaciju najveće gradske pijace, tržni centar Pobrežje. To je inicijalna ideja, a kasnije ćemo razmotriti i druge atraktivne pozicije, vjerovatno u okviru onih kojima upravljaju Tržnice i pijace Podgorice“, kazao je za Televiziju Podgorica v.d. direktora preduzeća „Tržnice i pijace“ Ivan Bojović.

Market će biti organizovan jednom mjesečno, u prvoj sedmici, i to od 18 sati do ponoći. Cilj je da se gradske pijace i trgovi u večernjim satima pretvore u mjesta okupljanja, druženja i kupovine domaćih proizvoda.

„Dominantno je ideja da akcenat bude na gastronomskom, muzičkom i kulturnom sadržaju. To je ono što će ga razlikovati od svakodnevne ponude na pijaci. Takođe, termin je izabran poslije radnog vremena, pa vjerujemo da će ovakav sadržaj dodatno obogatiti i noćni život Podgorice“, istakao je Bojović.

Iako donosi nešto novo, koncept noćnog marketa neće značiti i veće cijene.

„Nije nam ideja da cijene povećamo i pravimo ekstra profit, već da obogatimo ponudu grada i stvorimo novu vrijednost za građane Podgorice i turiste koji nas posjećuju“, poručio je Bojović.

Posjetioci će, uz povoljne cijene, imati priliku da probaju nova jela, kupe domaće proizvode i uživaju u muzici – sve na jednom mjestu, u večernjem izdanju pijace.