PAOK donio odluku oko trenera, počinje nova era i cilj je samo jedan.

Izvor: MN Press

Bivši treneri Partizana i Crvene zvezde Željko Obradović i Janis Sferopulos spominjali su se u grčkim medijima kao potencijalni kandidati za klupu PAOK-a. Solunski crno-bijeli kreću u novu eru na čelu sa milijarderom Aristotelisom Mistakidisom i plan je da se u budućnosti takmiče na najvećoj evropskoj sceni. Šta je zapravo istina?

Sa velikim ulaganjima i ambicijama idu i zvučna trenerka imena, ali grčki tim neće žuriti. Kako prenosi "Sport24", očekuje se da PAOK nastavi saradnju sa Jurijem Zdovcem do kraja sezone, pod uslovom da crno-bijeli ostvare svoje ciljeve.

Obradović i Sferopulos bez angažmana

Grčki trener Janis Sferopulos je raskinuo saradnju sa Crvenom zvezdom na startu sezone i platio ceh loših rezultata. Mali Kalemegdan je napustio početkom oktobra, a na klupi ga je naslijedio Sađa Obradović. Od tada se dovodio u vezu sa PAOK-om gdje je radio jedno vrijeme sa asistent, a navodno su ga kontaktirali Efes i Makabi, ali do dogovora nije došlo.

Što se tiče Željka Obradovića on je napustio Partizan uz veliku buru, bolja vremena nisu došla ni nakon njegovog odlaska, a nedavno se oglasio i jasno poručio da do kraja sezone neće voditi nijedan tim, ma kakva ponuda stigla na njegovu adresu.