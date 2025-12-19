Droga je bila sakrivena ispod zadnjeg sjedišta u posebno izrađenom skrovištu i bila je namijenjena albanskom tržištu, dok je Hrvatska služila kao tranzitna zemlja.

Izvor: Profimedia

Hrvatska policija je u saradnji s Carinskom upravom danas na graničnom prijelazu prema Crnoj Gori zaplijenila gotovo 13 kilograma kokaina i uhapsila albanskog državljanina.

Kako je saopštio načelnik Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Zoran Tikvica, osumnjičeni se 17. decembra pojavio na izlazu iz Hrvatske u vozilu albanskih registarskih oznaka, prenosi Dan.

Tokom preliminarnog pregleda vozila posumnjalo se na postojanje skrivenog prostora, nakon čega je zatražen nalog istražnog sudije Županijskog suda u Dubrovniku. Pretraga je obavljena narednog jutra, 18. decembra, kada je pronađeno 12 paketa kokaina ukupne težine 12,75 kilograma.

Droga je bila sakrivena ispod zadnjeg sjedišta u posebno izrađenom skrovištu i bila je namijenjena albanskom tržištu, dok je Hrvatska služila kao tranzitna zemlja, naveo je Tikvica.

Prema njegovim riječima, kokain potiče iz jedne od zemalja zapadne Evrope, a procijenjena tržišna vrijednost zaplijenjene droge iznosi oko 25.000 eura po kilogramu.